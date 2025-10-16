Σφοδρή αντιπαράθεση Άδωνι – ΕΙΝΑΠ μετά τα χθεσινά επεισόδια στο Αττικό Νοσοκομείο

Δεν έχει τέλος η αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά, μετά τα χθεσινά επεισόδια που έλαβαν χώρα, στο νοσοκομείο «Αττικόν», λίγο πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού για τα εγκαίνια του Πανεπιστημιακού Ογκολογικού Κέντρου και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Το προεδρείο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αττικής Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) χαρακτηρίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας «μαζική και αγωνιστική». Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας εκτιμά ότι ήταν συγκέντρωση 100 ατόμων από το ΚΚΕ, εκ των οποίων οι 60 προέρχονταν από το Εργατικό Κέντρο.

Αναλυτικά, σε σημερινή ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ τονίζεται πως «ήταν φιέστα εγκαινίων της κυβέρνησης», με την παρουσία του Πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας και συνεχίζει:

«Παρά το αστυνομοκρατούμενο περιβάλλον οι υγειονομικοί έσπασαν την τρομοκρατία. Το είδαμε όμως και αυτό: 250 ένοπλοι αστυνομικοί από τα χαράματα (ποιον φοβόντουσαν); Το είδαμε και αυτό: μέσα σε νοσοκομείο να ρίχνουν χημικά και δακρυγόνα! Η κυβέρνηση, φοβούμενη τη λαϊκή αγανάκτηση και τη δικαιολογημένη οργή των υγειονομικών, επιχείρησε να κρύψει την τραγική κατάσταση του νοσοκομείου: 120 – 150 ράντζα σε κάθε εφημερία, 120 νοσηλευτές λιγότεροι από τα όρια ασφαλείας, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και άλλα πολλά».

Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει την – με κυβερνητική εντολή – βίαιη παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο νοσοκομείο και τις απαράδεκτες ευθύνες της διοίκησης που το μετέτρεψε σε χώρο ρίψης δακρυγόνων και αστυνομικής περικύκλωσης χωρίς να βγάλει τσιμουδιά.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων του ΑΝΤ1 στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού σήμερα το πρωί, για το πώς σχολιάζει τα γεγονότα, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Σε ένα νοσοκομείο που έχει 2.150 εργαζόμενους μαζεύτηκαν στην είσοδο περίπου 100 άτομα μετά από μία πολύ μεγάλη κινητοποίηση του ΚΚΕ, ενόψει της επισκέψεως του Πρωθυπουργού. Από τα 100 άτομα, το πολύ οι 40 να ήταν από το νοσοκομείο, όλοι οι υπόλοιποι ήταν από το Εργατικό Κέντρο. Αυτές είναι πολλές αντιδράσεις;».

Μάλιστα τόνισε ότι το υπουργείο Υγείας δαπάνησε 2.600.000 ευρώ για το ΤΕΠ στο «Αττικόν», που είναι το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς:

«Όταν πήγαινε ο κόσμος μέχρι σήμερα, μπορούσαν να εξετάζονται ταυτόχρονα δέκα άτομα. Από τις 30 Οκτωβρίου θα μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα 36 άτομα. Ταυτόχρονα, προσθέσαμε γιατρούς, προσθέσαμε νοσηλευτές, προσθέσαμε τραυματιοφορείς, πήραμε ειδικά μηχανήματα για τα ΤΕΠ για να γίνονται πιο γρήγορα οι εξετάσεις, προσλάβαμε ειδικούς για τα διαγνωστικά για να γίνονται οι μικροβιολογικές εξετάσεις.

Ταυτόχρονα, εγκαινιάσαμε δίπλα από τα ΤΕΠ τη μεγαλύτερη και αρτιότερη πανεπιστημιακή μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς. Μέχρι σήμερα, μπορούσαμε να διαχειριζόμαστε περίπου 40 περιστατικά την ημέρα και τώρα θα διαχειριζόμαστε 200. Εάν σε μια τέτοια μέρα που έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας για να εγκαινιάσει στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας δύο από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα που έχουν γίνει ποτέ στο ΕΣΥ, πάνε και φωνάζουν, τι να πω;», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

