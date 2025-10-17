Παροχή έκπληξη από Μητσοτάκη, η υπονόμευση του Τσιάρα, το σχέδιο Τσίπρα και η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, φάουλ από στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και ο Γερμανός   

Καλημέρα σας

Τα μέτρα της ΔΕΘ «πέθαναν», ζήτω τα νέα μέτρα!

Τα οποία μέτρα θα ανακοινωθούν από Κυριάκο Μητσοτάκη στον προϋπολογισμό. Κάπως σαν… μποναμάς.

Τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ.

Στο μήνα πάνω κατάλαβε και ο τελευταίος στο Μαξίμου ότι το πακέτο αυτό δεν είχε δημοσκοπικό αντίκτυπο. Δεν έδωσε τίποτα δηλαδή στην κυβέρνηση, σε επίπεδα ποσοστών – το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ, πιστέψτε με.

Στο μεταξύ τα υπερπλεονάσματα είναι μεγάλα και η φορομπηχτική πολιτική υπεραποδίδει – και αυτό το λέω ευγενικά, θέλω να με πιστέψετε.

Σκέφτηκαν λοιπόν στο Μαξίμου «τα μέτρα της ΔΕΘ είχε προεξοφληθεί και δεν απέδωσαν, λεφτά έχουμε από τους φόρους, ας δώσουμε ένα εξτρά που μπορεί να κάνει εντύπωση και να εκτιμηθεί καλύτερα».

Έτσι λοιπόν, μελετάνε κάποια παροχή έκπληξη. Που θα φτιάξει τις γιορτές των ανθρώπων. Και τα νούμερα της ΝΔ στα γκάλοπ.

– Κυκλοφορεί κάτι για 13ο μισθό ως εφάπαξ παροχή όμως, γι’ αυτά τα Χριστούγεννα, όχι ως μόνιμο μέτρο.

Το εσωκυβερνητικό μαχαίρωμα στον Τσιάρα

Για κάποιοι λόγο, κάποιοι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η λογική των εξιλαστήριων θυμάτων μπορεί να δίνει μία κάποια λύση σε προβλήματα. Για παράδειγμα – και το λέμε μέρες τώρα – έχουν στοχοποιήσει τον Κώστα Τσιάρα, λες και αυτός φταίει για τα εγκληματικά που έκαναν τα τελευταία χρόνια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βάλθηκαν να τον παραιτήσουν για να τα ρίξουν όλα πάνω του.

Την Πέμπτη κυκλοφόρησαν λοιπόν τη φήμη περί παραίτησής του – εκθέτοντας ακόμα και σοβαρά μέσα που βιάστηκαν να μεταδώσουν την «είδηση». Ίσως και ως «εκδίκηση» επειδή παρότρυνε τους βουλευτές να μεταφέρουν στο Μαξίμου το άσχημο κλίμα της επαρχίας.

Από τις αρχές της εβδομάδας συζητούν ως αντικαταστάτη του στον επόμενο ανασχηματισμό, τον… Θόδωρο Σκυλακάκη – μιλάμε για την απόλυτη παράνοια δηλαδή.

Τι δείχνουν όλα αυτά; Ότι αντί να ασχολούνται με την επίλυση της κρίσης στο αγροτικό μέτωπο, ενδιαφέρονται για τους εσωκομματικούς λογαριασμούς και το… «τομαράκι» τους.

Καλά θα πάει κι αυτό για την κυβέρνηση…

Κίνδυνος απώλειας εκατομμυρίων από το ΤΑΙΠΕΔ λόγω υπηρεσιακών

Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα για τις αυτοκτονικές τάσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση, θα σας πω τούτο: Το ΤΑΙΠΕΔ είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης για την «Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμό Νοσοκομείων». Έχουν επιλεγεί λοιπόν μεγάλα έργα στο πλαίσιο αυτό. Κι όμως, με τους «χειρισμούς» – το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ- υπηρεσιακών παραγόντων στο ΤΑΙΠΕΔ κινδυνεύουν να χαθούν εκατομμύρια και να μην γίνουν κάποια έργα. Τα ξέρει αυτά το Μαξίμου ή νοιάζεται μόνο για τις διαδηλώσεις στο Σύνταγμα;

Το σχέδιο Τσίπρα και οι πιέσεις για «ομαλή μετάβαση» του ΣΥΡΙΖΑ

Έψαξα, ρώτησα και έμαθα. Έτσι μπορώ να σας δώσω μία γεύση από το πώς θα κινηθούν τα πράγματα με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε:

Ο Φάμελλος έχει αναλάβει – και λογικό, εκ της θέσης και του χαρακτήρα του – να βολιδοσκοπήσει τον πρόεδρο Αλέξη για τις προθέσεις του και να του προτείνει μία «βελούδινη μετάβαση» του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ στο νέο σχήμα.

Πρακτικά, το αγκάθι είναι η τύχη ορισμένων κορυφαίων παραγόντων, που ο Τσίπρας δεν (φαίνεται να) θέλει στο νέο ξεκίνημα, θεωρώντας ότι έχουν λήξει τα… διαβατήριά τους και δεν βίζα δεν διατίθεται, καθότι εκπροσωπούν το «παλιό».

Η έμμεση προειδοποίηση – ξέρω, δεν ταιριάζει στον Σωκράτη αυτό, αλλά δεν γίνεται να μην το πει κάπως – είναι ότι σε περίπτωση που κάποιοι μείνουν εκτός… Κιβωτού, θα υπάρξει πόλεμος.

Ο Τσίπρας είναι έτοιμος για πόλεμο – το έδειξε και με τη συνέντευξη στην εφημερίδα του φίλου, Δημήτρη Μελισσανίδη. Ίσως να θεωρεί ότι θα τον ενισχύσει ένας τέτοιος πόλεμος. Φέρεται δε αποφασισμένος να εκθέσει πολλούς παλιούς δικούς του, είτε για την κυβερνητική περίοδο, είτε για την αντιπολίτευση του 19 με 23. Ακόμα και για το… Γκάζι θα αδειάσει κόσμο, μαθαίνω. Δεν θέλει να χρεωθεί το έκτρωμα του πραξικοπήματος.

Αναγκαίος και αδιαπραγμάτευτος όρος για να πάρει κάποιος βίζα να ταξιδέψει με τον Αλέξη είναι να παραιτηθεί από βουλευτής. Όχι πολύ νωρίς, όχι. Αλλά κάνα τρίμηνο, τετράμηνο πριν τις εκλογές. Σταδιακά, όχι όλοι μαζί. Η Κουμουνδούρου θα είναι ευχαριστημένη αν διασώσει καμιά 20αριά από τη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα. Τις ακριβείς διαθέσεις του Τσίπρα δεν τις ξέρω, αλλά με το… βιβλίο θα δείξει κάποιους από αυτούς που έχει κομμένους.

Θα γίνει πρώτα η ανακοίνωση του νέου σχηματισμού από τον Τσίπρα. Ό,τι μορφή κι αν έχει αυτός.

Στη συνέχει και αφού έχει λογικά επέλθει ένα μόντους βιβέντι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σε συνέδριο αυτοδιάλυσης – κοντά στα πρότυπα της αυτοδιάλυσης του Συνασπισμού, για να διαχυθεί τότε στον ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει δηλαδή «συντεταγμένα» ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, όπως είπε αφελώς δημόσια ένας βουλευτής (Παναγιωτόπουλος στο όνομα) προ ημερών.

Προσοχή, το βασικό σενάριο λέει το εξής: Το ΑΦΜ του ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει στο νέο σχήμα, δεν θα γίνει δηλαδή όπως με το ΠΑΣΟΚ, που κυκλοφορεί με δύο ΑΦΜ – το ένα που χρωστάει τη μάνα του και τον πατέρα του και το άλλο που είναι άνετο και ωραίο. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέτοια χρέη.

Στο νέο σχήμα θα περάσουν και πολλοί βουλευτές της Νέας Αριστεράς – μάλλον δηλαδή, διότι οι σχέσεις είναι τόσο τεταμένες, που δεν προσφέρεται το θέμα για προβλέψεις.

Η χρηματοδότηση στον Γερμανό και η κλειστή κάνουλα για τους μικρομεσαίους

Έγινε, που λέτε, προχθές μια εκδήλωση της Olympia Dialogues, όπου μετά τον τραπεζίτη Γιόζεφ Άκερμαν, ο Πάνος Γερμανός είχε αυτή τη φορά καλεσμένο τον Dr Σαντίκ Γουάχμπα, ιδιοκτήτη του private equity, I Squared Capital – με περίπου 60 δισ. υπό διαχείριση.

Με τόσο ισχυρούς φίλους και συνομιλητές που έχει ο Πάνος Γερμανός, αναρωτιέται κανείς τι χρειάζονταν 100 εκατομμύρια δάνειο με το προνομιακό 1,5% επιτόκιο από το Ταμείο Ανάκαμψης για… «ανάπτυξη της εταιρείας του». Όσα έχεις, άλλα τόσα θες και παραπάνω, όπως λένε για κάποιους δηλαδή. Αναρωτιέμαι πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ζωτική ανάγκη για ενίσχυση χρηματοδότηση, αλλά δεν τους «βλέπουν» καν οι τράπεζες, θα έσωζαν αυτά τα εκατομμύρια…

