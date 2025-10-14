Το εν αναμονή σκηνικό των γκάλοπ, η σφαγή των γαλάζιων εδρών, ο ανασχηματισμός με έκπληξη Σκυλακάκη, τα… «ψηφοδέλτια» Σαμαρά και ο… «γνωστός» Σκέρτσος

Καλημέρα σας

Σταθερά κάτω από το όριο του μπόνους είναι η ΝΔ και στις νέες δημοσκοπήσεις. Οι οποίες βέβαια έχουν περισσότερο ενδιαφέρον να «μετρήσουν» τον Αλέξη Τσίπρα και πώς επιδρά στους… κυματισμούς της πολιτικής θάλασσας, παρά οτιδήποτε άλλο.

Όλοι (ανα)γνωρίζουν άλλωστε ότι διανύουμε μία μεταβατική περίοδο. Μία περίοδο της αναμονής:

· Εν αναμονή του κόμματος ή μη κόμματος του προέδρου Αλέξη.

· Εν αναμονή του κόμματος (με τον ίδιο μπροστά ή άλλο πρόσωπο, μικρή σημασία έχει) του Αντώνη Σαμαρά.

· Εν αναμονή κάποιος κίνησης από την Μαρία Καρυστιανού, που δεν θέλει να είναι η ίδια μπροστά, αλλά θα στηρίξει κάτι νέο, αν κρίνει ότι θα αλλάξει τα πράγματα.

· Εν αναμονή των εσωκομματικών συγκρούσεων στη ΝΔ – συγκρούσεων που δεν κρύβονται πια.

· Εν αναμονή γενικώς… διότι σε ένα σκηνικό που δεν έχει (και δεν μπορεί να δώσει) ισχυρή κυβέρνηση, ενώ δεν διαθέτει (και δικαίως ψάχνονται) υπολογίσιμη αντιπολίτευση, όλα είναι ρευστά…

Τα συμπεράσματα και η απώλειες των γαλάζιων εδρών

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο Τσίπρας κάτι μαζεύει, αλλά η πορεία θα είναι μακρά.

Έτσι κι αλλιώς ούτε ο ίδιος μπορεί να περιγράψει τι ακριβώς, πότε ακριβώς και με ποιους ακριβώς θα κάνει ό,τι πρόκειται να κάνει.

Αλλά οι πιο πιστοί οπαδοί του αρχίζουν και μαζεύονται – με τις αντίστοιχες επιπτώσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει μάχη να παραμείνει η πιο μεγάλη δύναμη στην κεντροαριστερά. Δεν θα παραδοθεί εύκολα, ούτε όμως εμπνέει κάποια μεγάλη σιγουριά. Αν χάσει (δημοσκοπικά) από τον Τσίπρα χάνεται. Αν κερδίσει, παίρνει παράταση…

Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι η ΝΔ παραμένει σταθερά κάτω από τον πήχη του μπόνους (25%) στην πρόθεση ψήφου. Αυτή την «εκτίμηση ψήφου» την ακούω βερεσέ. Η εκτίμηση είναι σαν το καπέλο. Το φοράει κανείς όπως του αρέσει. Ο κανονικός λογαριασμός είναι στην «πρόθεση ψήφου».

Και η ΝΔ δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα ούτε το βασικό μπόνους των 20 εδρών. Για να έχετε μία τάξη μεγέθους με λιγότερο από 25% η ΝΔ, έστω κι αν είναι πρώτη, θα πάρει το πολύ 85 έδρες! Τις μισές και κάτι παραπάνω απ’ όσες έχει σήμερα. Με 27%, αν αποδεχθούμε ένα μέρος αυτής της «εκτίμησης ψήφου», δεν θα ξεπεράσει τις 110 – άρα περίπου 50 λιγότερες από τις σημερινές.

Κινητικότητα για ψηφοδέλτια με Σαμαρά

Επειδή μιλάμε για έδρες και εκλογές, να σας πω τα τελευταία νέα από εκείνους που διαβεβαιώνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Το διευκρινίζω διότι υπάρχουν και οι εκτιμήσεις ότι τελικά δεν θα προσχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση ο πρώην πρωθυπουργός.

Λένε λοιπόν – οι πρώτοι – ότι ήδη γίνεται χαρτογράφηση ανά περιφέρεια και φτιάχνονται τα πρώτα σχέδια για τα ψηφοδέλτια. Από πρώην πολιτευτές της ΝΔ, από απογοητευμένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και από πολλά νέα πρόσωπα.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης, ο γνωστός Σκέρτσος και ο Δένδιας

Σε κάποιους εχέφρονες κύκλους της γαλάζιας παράταξης, εκφράζεται μία απορία: Για ποιο λόγο μπήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Προσοχή: Δεν υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάποια πρόνοια, να ληφθούν κάποια μέτρα.

Αλλά θεωρούν ότι κακώς αναλαμβάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός τη σχετική πρωτοβουλία.

Ειρήσθω εν παρόδω, οι περισσότεροι εξ αυτών θεωρούν πως ο τρόπος με τον οποίο θέτει το ζήτημα το Μαξίμου, εμπλέκοντας δηλαδή το υπουργείο Άμυνας, δείχνει μία σπουδή να εκτεθεί ο Νίκος Δένδιας.

Θα δούμε και το περιεχόμενο της ρύθμισης και πώς θα την παρουσιάσει η κυβέρνηση και θα καταλάβουμε και οι υπόλοιποι.

Πάντως όλοι συμφωνούν πως εμπνευστής της πρωθυπουργικής εξαγγελίας (και προσωπικής εμπλοκής Μητσοτάκη στο θέμα) για τον Άγνωστο Στρατιώτη ειναι ο… γνωστός και μη εξαιρετέος Άκης Σκέρτσος. Ο οποίος έκανε και αναλυτική ανάρτηση για να εξηγήσει αυτό που έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο ανασχηματισμός και η έκπληξη με τον Σκυλακάκη!

Για τα σενάρια περί ανασχηματισμού σας έχω ενημερώσει τι κυκλοφορεί. Ότι δηλαδή είναι για μετά τις εκλογές, αλλά μπορεί να γίνει και νωρίτερα, καθώς η κυβέρνηση τα πάει τόσο… καλά (!!!) που δεν αντέχει τόση μεγάλη… επιτυχία και θέλει να κάνει αλλαγές για να μην την… ματιάσουν!

Λοιπόν σας έχω νέα. Στην κουβέντα δεν μπαίνει μόνο η μετακίνηση Γεραπετρίτη στο Μαξίμου και η μετάθεση Παπασταύρου στο υπουργείο Εξωτερικών. Ούτε σταματάει σε πιθανή αλλαγή Φλωρίδη, μετά την… πετυχεσιά, που έκανε στην υπόθεση Ρούτσι.

Στο τραπέζι μπαίνει, λέει, και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Λες και φταίει ο Τσιάρας για τα κατορθώματα των γαλάζιων Μπόλεκ και Λόλεκ. Και εξετάζεται – εδώ θέλω να μου συγκρατηθείτε, να παραμείνετε ψύχραιμοι, μην σας χάσω στα καλά καθούμενα – η περίπτωση του… Θόδωρου Σκυλακάκη! Ξέρω, είναι λίγο… Ιονέσκο, αλλά σας διαβεβαιώ ότι η επιχειρηματολογία είναι ακόμα καλύτερη, παραπέμπει σε… Μόντι Πάιθονς: Είναι, λέει, καλή περίπτωση ο Σκυλακάκης γιατί δεν… μιλάει με τους αγρότες. Και αυτό είναι προσόν, διότι «είδαμε τι πάθαμε και με τους υπουργούς που μιλούσαν με τους αγρότες και τους έβαζαν στα γραφεία τους», λένε!

Δηλαδή στο όνομα του… Φραπέ, του Χασάπη και της Φερραροχρήσταινας, θα βγάλουν όλους τους αγρότες απατεώνες, με τους οποίους ένας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν πρέπει να μιλάει!

Μάλιστα λένε και το άλλο: Ότι ο Σκυλακάκης των χρωματιστών τιμολογίων ρεύματος θα αποκτήσει επαφή με τους αγρότες με το σωστό τρόπο. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στις επόμενες εκλογές στο νομό Ηλείας από τον οποίο έλκει καταγωγή.

Σας τα είπα και ηρέμησα. Για σας δεν παίρνω όρκο, πόσο ήρεμοι είστε με τις κυβερνητικές ακροβασίες…

Ο ασφαλιστικός χάρτης και αναμονή για Εθνική και Alpha Bank

Η ελληνική τραπεζική αγορά βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης στον ασφαλιστικό τομέα, με τις μεγάλες τράπεζες να επανεξετάζουν τις συμμετοχές τους και να διαμορφώνουν τη νέα ισορροπία δυνάμεων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank, καθώς οι αποφάσεις τους θα κρίνουν την τελική διάταξη στον κλάδο.

Ήδη, η Τράπεζα Πειραιώς είχε προηγηθεί, αποκτώντας την Εθνική Ασφαλιστική, μια κίνηση που άλλαξε σημαντικά τον χάρτη και άνοιξε το δρόμο για περαιτέρω αναδιαρθρώσεις. Την ίδια στιγμή, η Eurobank ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά της δραστηριότητας ζωής της Eurolife από την Fairfax, έναντι 753 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα, χωρίς όμως να «καθορίζει» τον χάρτη, αλλά αποτελώντας κομμάτι του ευρύτερου παζλ.

Η αγορά παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις των τραπεζών, καθώς οι επενδυτικές τους στρατηγικές στον ασφαλιστικό χώρο θα καθορίσουν τα νέα δεδομένα στον τραπεζοασφαλιστικό χάρτη, ενισχύοντας ή μετατοπίζοντας τις ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων παικτών.

