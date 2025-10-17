Πώς ο Πέδρο Σάντσεθ έγινε ο πιο επισφαλής φίλος του ΝΑΤΟ

Τα κράτη της πρώτης γραμμής που υφίστανται την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στην Ευρώπη πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δίκιο: η Ισπανία και άλλοι υποτιθέμενοι σύμμαχοι μακριά στο νότο δεν τους υποστηρίζουν, γράφει το Politico, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει τόσο το διεθνές προφίλ του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, όσο και τον αντίκτυπο που έχει η πολιτική του στο εσωτερικό της χώρας του.



Θεωρούν βαθιά άδικο το γεγονός ότι η Ισπανία – ειδικά με την ισχυρή οικονομική της ανάπτυξη – δεν έχει συμβάλει περισσότερο στις προσπάθειες της Ευρώπης να υποστηρίξει την Ουκρανία και να ενισχύσει την άμυνά της.

Όταν οι ηγέτες συναντηθούν στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο κορυφής για να συζητήσουν την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας την επόμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να συμμορφωθεί. Εάν δεν το κάνει, θα αντιμετωπίσει μια αναμέτρηση με τους ομολόγους του, δήλωσε ένας διπλωμάτης που συμμετείχε στις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο.



Ένας άλλος συμφώνησε ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία, πρέπει να κάνουν το καθήκον τους για τη βόρεια Ευρώπη, ειδικά αν θέλουν βοήθεια στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.



«Ελπίζουμε τώρα ότι η δέσμευση του ΝΑΤΟ — 5% — επιταχύνεται πραγματικά γρήγορα, επειδή τρέχουμε ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας, Άντι Χάκανεν, η χώρα του οποίου μοιράζεται σύνορα 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία. «Αυτό τονίζουμε ως χώρα πρώτης γραμμής — ότι οι άλλες χώρες πρέπει να κάνουν το μερίδιό τους, και μάλιστα γρήγορα».



Αυτή η δέσμευση του ΝΑΤΟ είναι το σημείο όπου τα πράγματα δυσκολεύουν.



Σε μια σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την άμυνα και την ασφάλεια στο 5% του ΑΕΠ ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία, από 2%.



Ορισμένοι αξιωματούχοι από τη Βόρεια Ευρώπη πιστεύουν ότι αυτός ο νέος στόχος με προθεσμία το 2035 είναι πολύ μικρός και πολύ αργός, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία και των αυξανόμενων παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεριωθούμενα αεροσκάφη. Θεωρούν επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις δικές της αμυντικές δαπάνες, επειδή οι ΗΠΑ δεν θα είναι εδώ για να βοηθήσουν για πάντα.



Αλλά ο Σάντσεθ αρνήθηκε να υπογράψει τον νέο στόχο. Αυτό του προκάλεσε την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς για να τιμωρήσει το παραστρατημένο μέλος του ΝΑΤΟ.





«Απίστευτα ασεβές»



Οι δαπάνες της Ισπανίας για το ΝΑΤΟ πριν από φέτος ανέρχονταν σε μόλις 1,28% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι η Ισπανία δεν χρειαζόταν να ξοδέψει πολλά για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.



«Νομίζω ότι είναι απίστευτα ασεβές», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Και νομίζω ότι πρέπει να τιμωρηθούν γι’ αυτό. Ναι, το κάνω».





Το παράπονο του Τραμπ βρήκε ένα συμπαθητικό κοινό στη Σουηδία, το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ. «Νομίζω ότι υπάρχει η επίγνωση στην Ισπανία και στους άλλους συμμάχους ότι τώρα είναι πραγματικά η ώρα να υλοποιηθούν οι αμυντικές επενδύσεις», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Πολ Τζόνσον. «Είναι πολύ, πολύ σημαντικό όλοι οι σύμμαχοί μας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που όλοι συμφωνήσαμε… συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας».



Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσπάθησε να υποβαθμίσει τη διαμάχη σε συνάντηση των υπουργών Άμυνας της συμμαχίας στις Βρυξέλλες την Τετάρτη. «Εξαρτάται πάντα από τους συμμάχους να διασφαλίσουν ότι θα συμβάλουν στη συνολική προσπάθεια με ό,τι μπορούν», είπε.



«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δέσμευση της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, στην ίδια συγκέντρωση. «Είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος εδώ και 40 χρόνια».



Ωστόσο, τα ερωτήματα σχετικά με το πώς οι χώρες θα πρέπει να μοιράζονται το βάρος για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και ανθεκτικότητα θα παραμείνουν υψηλά στην ατζέντα των ηγετών της ΕΕ τις επόμενες ημέρες.



Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει το τελικό της σχέδιο για την προετοιμασία της ΕΕ για μάχη, τον «οδικό χάρτη» της αμυντικής της ετοιμότητας. Οι αξιωματούχοι θα παρουσιάσουν το σχέδιο σε συνέντευξη Τύπου με την κορυφαία διπλωμάτη της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.



Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν λεπτομέρειες για το πώς θα χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο της Ουκρανίας εναντίον του ρωσικού στρατού σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στις 23 Οκτωβρίου.



Εκ πρώτης όψεως, ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΕ λένε ότι η Ισπανία θα έπρεπε να βρίσκεται σε καλή θέση για να βοηθήσει. Η χώρα απολαμβάνει ασυνήθιστα ισχυρή οικονομική επίδοση, με ανάπτυξη 3,2% το 2024, και προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,6% φέτος, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Αυγούστου 2025, η Ισπανία έχει διαθέσει μόνο 790 εκατομμύρια ευρώ για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και έχει δωρίσει άρματα μάχης και συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με την παρακολούθηση του Ινστιτούτου Κιέλου.



Συγκριτικά, η Γερμανία έχει παράσχει στρατιωτική βοήθεια αξίας 17,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, οι μεσογειακές χώρες υστερούν όσον αφορά την αποστολή όπλων στην Ουκρανία σε σύγκριση με τις χώρες της Βόρειας και της Βαλτικής – η στρατιωτική βοήθεια της Ιταλίας ανέρχεται σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και της Ελλάδας σε 150 εκατομμύρια ευρώ.



Όσον αφορά τις απειλές του Τραμπ να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στην Ισπανία, οι αξιωματούχοι της ΕΕ έμειναν άναυδοι. Νομικά δεν είναι δυνατό για τις ΗΠΑ να επιλέξουν μία χώρα μέλος της ΕΕ για συγκεκριμένους δασμούς, επειδή το μπλοκ χειρίζεται συλλογικά τα εμπορικά θέματα. Αλλά αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ είναι να στοχεύσει τις ισπανικές εξαγωγές όπως το χοιρινό ή το σέρι.



«Το εμπόριο εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενεργεί εκ μέρους όλων των κρατών μελών της ΕΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ. «Θα ανταποκριθούμε κατάλληλα, όπως κάνουμε πάντα, σε τυχόν μέτρα που λαμβάνονται κατά ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μας, και σας υπενθυμίζω επίσης ότι τώρα έχουμε μια εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Αυτή είναι μια πλατφόρμα για την αντιμετώπιση τυχόν περαιτέρω εμπορικών ή σχετικών με το εμπόριο ζητημάτων».





Τα κέρδη του Σάντσες από την κόντρα με τον Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας του



Στο εσωτερικό, ωστόσο, ο Σάντσεθ μπορεί να μην ανησυχεί ιδιαίτερα. Η συνεχιζόμενη διαμάχη με τον Τραμπ μπορεί να κάνει τις σχέσεις μεταξύ Μαδρίτης και Ουάσιγκτον αμήχανες, αλλά οι εντάσεις είναι καθαρά θετικές για τον πρωθυπουργό στο εσωτερικό.



Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, ο Σάντσεθ είναι μια αντιδημοφιλής προσωπικότητα την οποία το 67% του πληθυσμού θεωρεί «αναξιόπιστη». Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισπανών τον υποστηρίζει όσον αφορά την άρνησή του να αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές δαπάνες της Ισπανίας.





Ο Πάμπλο Σιμόν, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κάρλος III της Μαδρίτης, δήλωσε ότι η Ισπανία παραδοσιακά διστάζει να εμπλακεί υπερβολικά στην πολιτική διεθνούς ασφάλειας και παρέμεινε ουδέτερη στις παγκόσμιες συγκρούσεις. Η απόφαση της χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ το 1982 ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και εκατομμύρια συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες κατά της ισπανικής κυβέρνησης όταν αυτή ενέκρινε την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.



«Η θέση του Σάντσεθ είναι δημοφιλής επειδή αντικατοπτρίζει [τη] συνετή προσέγγιση [των Ισπανών] στο ζήτημα της άμυνας και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια αντιδημοφιλής προσωπικότητα στην Ισπανία», δήλωσε ο Σιμόν. «Από μια αυστηρά εσωτερική πολιτική άποψη, εφόσον οι Ισπανοί αισθάνονται ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως χώρα, είναι μια νικηφόρα στρατηγική».



Ακόμα κι αν ο Σάντσεθ ήθελε να υποκύψει στις απαιτήσεις του Τραμπ, δεν έχει την πολιτική υποστήριξη για να δεσμευτεί η χώρα σε σημαντική αύξηση των αμυντικών της δαπανών, σύμφωνα με τον Σιμόν.



Οι Σούμαρ, οι ακροαριστεροί ήσσονες εταίροι στην κυβέρνηση συνασπισμού, αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη χρηματοδότηση για κοινωνικά προγράμματα. Η κεντροδεξιά αντιπολίτευση, εν τω μεταξύ, θα ήταν απίθανο να υποστηρίξει τον νέο προϋπολογισμό που θα χρειαζόταν για μια σημαντική ενίσχυση των δαπανών στον στρατό.

