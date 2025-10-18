search
18.10.2025
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ιωάννα Λιούτα ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ

18.10.2025 07:17

Οι «Χασάπηδες», οι «Φραπέδες» και το ιερό δισκοπότηρο του ΟΠΕΚΕΠΕ…

18.10.2025 07:17
ioanna liouta

….ή αλλιώς, πώς εξαφανίστηκε ένα δισ.χωρίς να το καταλάβει ούτε η Ε.Ε. ούτε ο Μήτσος απ’ τα Φάρσαλα.

Στην Ελλάδα,που έχει τα πάντα «ψηφιακά μεταρρυθμισμένα», υπάρχει ένας οργανισμός τόσο μαγικός, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί, λεφτά εμφανίζονται, εξαφανίζονται, ξαναεμφανίζονται και πάντα καταλήγουν, τυχαία βέβαια, σε φίλους με περίεργα παρατσούκλια, όπως «Χασάπηδες», «Φραπέδες», και κάτι άλλους που πιθανόν να συχνάζουν σε καφενεία με τηλεοράσεις μονίμως κολλημένες στο «ΣΚΑΪ».

Κι ενώ ο λαός μετράει λεπτά του ευρώ, οι ”έξυπνοι” μετράνε επιδοτήσεις.

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ φέρεται να έκανε «φτερά».

Γιατί κάποιοι «άριστοι» είχαν τη φαεινή ιδέα να δηλώνουν βοσκοτόπια χωρίς ζώα, χωράφια χωρίς καλλιέργεια,και πιθανόν στο μέλλον ελιές στο Σύνταγμα, γιατί όχι;

Και την ώρα που ο κανονικός αγρότης παραμιλάει με το πετρέλαιο,τις ζωοτροφές και την εφορία,στο σύστημα κάποιοι πληκτρολογούσαν τα δικά τους ονόματα και έπαιρναν επιδοτήσεις για οικόπεδα που είχαν δει μόνο στο Google Maps.

Οι αποζημιώσεις του «Ντάνιελ»

Θυμάστε τον «Ντάνιελ»; Όχι τον γείτονα που έσπασε τη σιωπή, αλλά τον τυφώνα που ισοπέδωσε τη Θεσσαλία το 2023.

Δύο χρόνια μετά, οι αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο και τις καλλιέργειες μοιάζουν με μύθο της ελληνικής γραφειοκρατίας,όλοι τις έχουν ακούσει, κανείς δεν τις έχει δει.

Αν θες να μάθεις πού πήγαν, πάρε νούμερο, περίμενε, και ίσως σου στείλουν ένα email «σε εξέλιξη η διαδικασία».

Η Ευρώπη μάς κοιτάει, αλλά εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες.

Η Κυβέρνηση, πάντως, δεν ανησυχεί.

Όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο,απάντησε με το κλασικό:

«Μα δεν φταίμε εμείς, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο Μάκης, ο καιρός, και ο ανάδρομος Ερμής».

Για το Κτηματολόγιο που θα έλυνε τα προβλήματα, κανείς δεν μιλάει.

Για τις πληρωμές που καθυστερούν μήνες, τίποτα.

Αλλά στις δηλώσεις ΟΣΔΕ,το σύστημα πέφτει από το πολύ “φορτίο” , μάλλον από τα ονόματα των φίλων που μπαίνουν πρώτα.

Οι «γαλάζιες ακρίδες» έφαγαν την ύπαιθρο

Και μέσα σ’ όλα,οι «γαλάζιες ακρίδες», αυτό το ”τρυφερό είδος” που τρέφεται αποκλειστικά με ευρωπαϊκά κονδύλια και  έχουν ρημάξει ό,τι απέμεινε.

Όχι από αμέλεια. Από επιμέλεια.

Γιατί, αν μη τι άλλο, στην Ελλάδα έχουμε ταλέντο στην διαφθορά .

Κι ενώ εκεί πάνω,στα κλιματιζόμενα γραφεία, τα PowerPoint παρουσιάζουν «επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη», ο αγρότης μετράει αν θα βγάλει το μήνα.

Ξέρει πολύ καλά ποιοι πληρώθηκαν πρώτοι, ποιοι έμειναν με υποσχέσεις, και ποιοι έκαναν την «αγροτική μεταρρύθμιση» επάγγελμα.

Γιατί στην Ελλάδα δεν χάνονται μόνο τα λεφτά.

Χάνονται κοπάδια,στρέμματα,καταστρέφονται οικογένειες αλλά συντηρούνται τα πολιτικά τζάκια και αυτό είναι το ζητούμενο.

*Η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

