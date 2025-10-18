Κρέπες – φωλιές με τηγανητά αυγά μάτια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι πλούσιες αυτές κρέπες αποτελούν μια νόστιμη, χορταστική και θρεπτική παραλλαγή της κλασικής συνταγής, και είναι ιδανικές τόσο για πρωινό όσο και για δείπνο.
Ετοιμάζονται με ένα μέρος από αλεύρι ολικής αλέσεως και εγκλωβίζουν στο κέντρο τους ένα τηγανητό αυγό μάτι, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ της μαλακής, ελαφρώς γλυκιάς τηγανίτας και του αλμυρού, κρεμώδους κρόκου.
150 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.
150 γραμμάρια αλεύρι ολικής αλέσεως
5 ml γάλα φρέσκο
½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
4 αυγά
2 κουταλιές της σούπας βούτυρο
8 αυγά
100 γραμμάρια φύλλα μαρουλιού
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού
Αλατοπίπερο κατά βούληση
Συμβουλή
Αυτό το πιάτο μπορεί να εμπλουτιστεί με διάφορα υλικά όπως λαχανικά (μανιτάρια, πιπεριές κτλ.), αλλαντικά (μπέικον, ζαμπόν) και τυριά, και είναι εύκολο στην παρασκευή του και απίστευτα νόστιμο.
Διαβάστε επίσης:
Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου
Κρεμμυδόσουπα με μπουτάκια κοτόπουλου και φέτες γκρατιναρισμένου ψωμιού
Τα διάσημα μπισκότα – σήμα κατατεθέν του φημισμένου αρτοποιείου στο Άμστερνταμ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.