CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

18.10.2025 06:40

Κρέπες – φωλιές με τηγανητά αυγά μάτια

18.10.2025 06:40
Οι πλούσιες αυτές κρέπες αποτελούν μια νόστιμη, χορταστική και θρεπτική παραλλαγή της κλασικής συνταγής, και είναι ιδανικές τόσο για πρωινό όσο και για δείπνο.

Ετοιμάζονται με ένα μέρος από αλεύρι ολικής αλέσεως και εγκλωβίζουν στο κέντρο τους ένα τηγανητό αυγό μάτι, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ της μαλακής, ελαφρώς γλυκιάς τηγανίτας και του αλμυρού, κρεμώδους κρόκου.

Υλικά για τη Συνταγή

150 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

150 γραμμάρια αλεύρι ολικής αλέσεως

5 ml γάλα φρέσκο

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

4 αυγά

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

Για τη γέμιση

8 αυγά

100 γραμμάρια φύλλα μαρουλιού

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

  1. Σε ένα μπολ ανακατέψτε τα δύο είδη αλεύρων και το αλάτι. Προσθέστε τη μισή ποσότητα γάλακτος και χτυπήστε με σύρμα μέχρι να έχετε ένα μίγμα χωρίς σβόλους. Στη συνέχεια, προσθέστε το υπόλοιπο γάλα και χτυπήστε με σύρμα και τα αυγά. Αφήστε το μίγμα για κρέπες να σταθεί για περίπου 30 λεπτά.
  2. Λιώστε το βούτυρο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Ρίξτε μια κουτάλα από το χυλό για κρέπες στο τηγάνι , στριφογυρίστε απαλά για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το μίγμα. και γυρίστε την.
  3. Σπάστε ένα αυγό πάνω της όταν η κρέπα έχει σταθεροποιηθεί από πάνω και έχει ροδίσει από κάτω, χαμηλώστε ελαφρώς τη φωτιά, αφήστε το αυγό να αποκτήσει την επιθυμητή πυκνότητα και διπλώστε τις άκρες της. Αν θέλετε μπορείτε να σκεπάσετε το τηγάνι και με το καπάκι του για να επιταχύνετε το ψήσιμο.
  4. Φτιάξτε μια πρόχειρη σαλάτα, ανακατεύοντας το μαρούλι με το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι και σερβίρετε πάνω στην κρέπα με το αυγό.

Συμβουλή

Αυτό το πιάτο μπορεί να εμπλουτιστεί με διάφορα υλικά όπως λαχανικά (μανιτάρια, πιπεριές κτλ.), αλλαντικά (μπέικον, ζαμπόν) και τυριά, και είναι εύκολο στην παρασκευή του και απίστευτα νόστιμο.

