search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 14:47
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 14:02

«Lizard Music»: Νέα συνεργασία του Ντουέιν Τζόνσον με τον Μπένι Σάφντι για την Amazon MGM

18.10.2025 14:02
dwayne johnson (1)

Η United Artists της Amazon MGM Studios και ο καταξιωμένος παραγωγός Σκοτ Στούμπερ (Scott Stuber) εξασφάλισαν μετά από μια σκληρή διαδικασία πλειοδοσίας, τα δικαιώματα για το κινηματογραφικό πρότζεκτ «Lizard Music». 

Ο σούπερ σταρ Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ ο διάσημος δημιουργός Μπένι Σάφντι (Benny Safdie) θα βρίσκεται στο σκηνοθετικό τιμόνι και στη συγγραφή του σεναρίου βασισμένου στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο του Ντάνιελ Πινκγουότερ (Daniel Pinkwater) του 1976. 

Η νέα συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Ντουέιν Τζόνσον έρχεται σε συνέχεια του βιογραφικού δράματος «The Smashing Machine», όπου ο ηθοποιός υποδύθηκε τον θρυλικό μαχητή ΜΜΑ, Μαρκ Κερ (Mark Kerr). 

«Είχα την τύχη να δουλέψω με τον Ντουέιν και τον Μπένι σε πολλά έργα και έχω δει από πρώτο χέρι τα απίστευτα ταλέντα και τη σύνδεσή τους ως καλλιτέχνες» δήλωσε στο Deadline ο διάσημος παραγωγός.

Διαβάστε επίσης:

Η έκθεση «Oasis Film & Posters 1994/2025» μεταφέρθηκε στο Τόκιο

Με την «Τζοκόντα» του Πονκιέλλι η επίσημη έναρξη της σεζόν για τη Λυρική

Δυο αστέρια σ’ ένα ρεσιτάλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimoulis
LIFESTYLE

Κιμούλης: Κάποιοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 9 νεκροί από πυρά ισραηλινών σε «ύποπτο» λεωφορείο

pasok_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Άνοιξαν οι δρόμοι

ekloges_dimoskopisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα κρίνει τις επόμενες εκλογές – Τι λένε οι Έλληνες για κόμματα Σαμαρά, Τσίπρα

dwayne johnson (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Lizard Music»: Νέα συνεργασία του Ντουέιν Τζόνσον με τον Μπένι Σάφντι για την Amazon MGM

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 14:46
kimoulis
LIFESTYLE

Κιμούλης: Κάποιοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 9 νεκροί από πυρά ισραηλινών σε «ύποπτο» λεωφορείο

pasok_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Άνοιξαν οι δρόμοι

1 / 3