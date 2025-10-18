«Lizard Music»: Νέα συνεργασία του Ντουέιν Τζόνσον με τον Μπένι Σάφντι για την Amazon MGM

Η United Artists της Amazon MGM Studios και ο καταξιωμένος παραγωγός Σκοτ Στούμπερ (Scott Stuber) εξασφάλισαν μετά από μια σκληρή διαδικασία πλειοδοσίας, τα δικαιώματα για το κινηματογραφικό πρότζεκτ «Lizard Music».

Ο σούπερ σταρ Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ ο διάσημος δημιουργός Μπένι Σάφντι (Benny Safdie) θα βρίσκεται στο σκηνοθετικό τιμόνι και στη συγγραφή του σεναρίου βασισμένου στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο του Ντάνιελ Πινκγουότερ (Daniel Pinkwater) του 1976.

Η νέα συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Ντουέιν Τζόνσον έρχεται σε συνέχεια του βιογραφικού δράματος «The Smashing Machine», όπου ο ηθοποιός υποδύθηκε τον θρυλικό μαχητή ΜΜΑ, Μαρκ Κερ (Mark Kerr).

«Είχα την τύχη να δουλέψω με τον Ντουέιν και τον Μπένι σε πολλά έργα και έχω δει από πρώτο χέρι τα απίστευτα ταλέντα και τη σύνδεσή τους ως καλλιτέχνες» δήλωσε στο Deadline ο διάσημος παραγωγός.

