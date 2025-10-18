Νέο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονη – Λιποθύμησε μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο Νέο Ηράκλειο, όταν μια 16χρονη λιποθύμησε μπροστά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 16χρονη βρισκόταν νωρίτερα σε κατάστημα της περιοχής, όπου ενδέχεται να της σερβιρίστηκε αλκοόλ παρά το γεγονός ότι είναι κάτω των 18 ετών.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ ο πατέρας της 16χρονος συνελήφθη κατηγορούμενο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

