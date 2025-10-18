ΣΥΡΙΖΑ: Σε τεντωμένο σχοινί ο Φάμελλος – Το σύνθετο εσωκομματικό τοπίο και η δοκιμασία της επικείμενης Πολιτικής Γραμματείας

Την Δευτέρα και την Τρίτη ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέπτεται την Δράμα, την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της πανελλαδικής εξόρμησης που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή με αιχμή την παρουσίαση του προγράμματος «Προοδευτική Ελλάδα».

Ωστόσο, αν δεν ανατραπεί ο υφιστάμενος σχεδιασμός, προς το τέλος της εβδομάδας θα συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία, προκειμένου να συζητήσει την πορεία του κόμματος μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα στις 6 Οκτωβρίου, από την οποία θα έχουν συμπληρωθεί σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος σκόπιμα να απέφυγε ΠΓ «εν θερμώ» αμέσως μετά την παραίτηση προκειμένου να «κάτσει» το κλίμα, κανείς όμως δεν μπορεί να αποκλείσει πως ακόμη κι έτσι, παρά την χρονική απόσταση, δεν θα είναι μια έντονη συνεδρίαση, αν όχι κι «εκρηκτική».

Η εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την παραίτηση είναι αυτή του «κατακερματισμού», σαν τον προοδευτικό χώρο που θα ήθελε να «ανασυνθέσει». Το εσωκομματικό τοπίο έχει μοιραστεί με βάση τις προσδοκίες σε αυτούς που θεωρείται ότι έχουν ελπίδες να βρεθούν στο σχήμα Τσίπρα, σε εκείνους που θα ήθελαν αλλά κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η τύχη τους και σε εκείνους που θεωρούνται εκτός είτε επειδή είναι με βεβαιότητα «κομμένοι», είτε επειδή οι ίδιοι δε θέλουν να ακολουθήσουν τον Τσίπρα.

Περαιτέρω, υπάρχουν βουλευτές που δημόσια δηλώνουν «παρών» για το εγχείρημα Τσίπρα, (αν και δεν γνωρίζουν τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού) αδιαφορώντας για τις ισορροπίες με τη σημερινή ηγεσία καθώς φαίνεται να κρίνουν ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, βουλευτές που προσπαθούν να τηρήσουν τις ισορροπίες μεταξύ Τσίπρα -Φάμελλου, πρόσωπα που αποφεύγουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους ή που δημόσια τοποθετούνται πιο διπλωματικά απ’ ό,τι στο παρασκήνιο. Υπάρχει επίσης ο Παύλος Πολάκης που από την πρώτη μέρα έδωσε στίγμα συγκρουσιακό έναντι του Τσίπρα, (χωρίς πάντως να αποδοκιμάζεται από τον Φάμελλο).

Υπάρχει βεβαίως και ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες για να μην τιναχτεί το κόμμα στον αέρα, και εξακολουθεί να κινείται στη γραμμή «δεν είμαστε αντίπαλοι, έχουμε διαφορετική οπτική σε αυτή τη φάση, κινούμαστε σε παράλληλες διαδρομές».

Ανοιχτές γέφυρες

Στελέχη της ΠΓ, μολονότι τσιπρικού κλίματος θεωρούν αυτή τη γραμμή σωστή και πάντως ανεκτή, δεδομένου ότι η αναφορά σε «διαφορετική οπτική», δεδομένης και της κομβικής παραίτησης Τσίπρα, αν μη τι άλλο αποτυπώνει μια αντικειμενική πραγματικότητα. Άλλα στελέχη στην κορυφή, επίσης θεωρούν σωστή αυτή τη γραμμή αν και δίνουν έμφαση στα θετικά, γεφυρωτικά στοιχεία με Τσίπρα, δηλαδή το «δεν είμαστε αντίπαλοι» και τις «παράλληλες τροχιές» με ανάδειξη της προοπτικής ότι στο μέλλον αυτές μπορεί και να συγκλίνουν. Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται σταθερά ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης (οποίος πάντως τονίζει ότι «κανείς δεν μπορεί μόνος» να δώσει προοδευτική απάντηση στον Μητσοτάκη), αλλά και ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης.

Τα στελέχη αυτού του κλίματος και των αποχρώσεών του επιμένουν στη ρητορική περί συνεργασιών, θεωρούν δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση η ηγεσία πρέπει να επιμείνει σε μια λογική ανοιγμάτων που περιλαμβάνει τις συνεργασίες με Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ (άλλο αν είναι εφικτές ή όχι) και άρα θα μπορεί να περικλείει και το μήνυμα της συμπόρευσης – εν καιρώ – και με τον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρούν ότι η βάση του κόμματος, κουρασμένη από τις έριδες, την αποδυνάμωση και τη συρρίκνωση θέλουν συνθέσεις και θεωρούν καταστροφικό ένα σκηνικό ρήξης με τον εμβληματικό ηγέτη του κόμματος – κάτι τέτοιο εκτιμούν θα φέρει μια ώρα αρχύτερα την αποψίλωση της βάσης και την διάλυση. Επομένως, η οπτική αυτής της πλευράς είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η γραμμή να στρίψει σε μια «ρότα» περιχαράκωσης, όπως λένε.

Υπήρξε και η γραμμή που εκφράστηκε από τον Γιάννη Ραγκούση, να παγώσουν οι συνεδριακές αποφάσεις ως προς τις συνεργασίες με τη λογική αναμονής για τις επόμενες κινήσεις Τσίπρα, η οποία μέχρι φαίνεται να απορρίπτεται από την πλειονότητα των στελεχών ως ακραία.

Αναμονή εν μέσω φθοράς

Από την άλλη, υπάρχει όπως προαναφέρθηκε η στάση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έχει καταστεί «κόκκινο πανί» για στελέχη της πλειοψηφίας εξαιτίας της ανάρτησής του με την οποία χαρακτήριζε ουσιαστικά τον Τσίπρα «διασπαστή». Τα στελέχη αυτά εκτιμούν ότι θα πιέσει τον Σωκράτη Φάμελλο να προσέλθει σε αυτή τη γραμμή και προετοιμάζονται για «μάχη». Σημειώνεται ότι προ της παραίτησης Τσίπρα, υπήρξε προσπάθεια στελεχών κοντά στον Παύλο Πολάκη (Αλεξιάδης, Παναγιωτόπουλος) να βάλουν θέμα «πίστης» στο κόμμα, να μαζευτούν δηλαδή οι βουλευτές που δημοσίως έκαναν ανοίγματα στον Τσίπρα. Πάντως, μετά την πρώτη ανάρτηση ο βουλευτής Χανίων, ουσιαστικά δεν έχει επανέλθει και μένει να φανεί πια στάση θα τηρήσει στην ΠΓ. Όπως μένει να φανεί και η στάση στελεχών όπως ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, που δεν μπαίνουν σε συγκρουσιακή λογική δημόσια, ωστόσο δεδομένου ότι δεν έχουν προοπτική στο «κόμμα Τσίπρα», εκτιμάται ότι «σιγοντάρουν» πιο επιθετικές κατευθύνσεις. Και αυτό μένει να φανεί.

Το θέμα είναι ότι πλέον το κόμμα έχει μπει στην πράξη σε φάση αναμονής για μεγάλο χρονικό ορίζοντα, με τη φθορά να συνεχίζεται και με την καθημερινή πολιτική διαχείριση να γίνεται όλο και δυσκολότερη για τον Σωκράτη Φάμελλο. Ο τελευταίος θέλει να τηρήσει ισορροπίες με όλες τις πλευρές και να μη δυσαρεστήσει τα στελέχη της μιας ή της άλλης πλευράς για να μην έχει απώλειες σε στηρίγματα και να μπορεί να εξασφαλίσει μια εικόνα στοιχειώδους συνοχής. Όμως, όσο περνούν οι μέρες το στοίχημα αυτό δείχνει όλο και πιο δύσκολο. Στην Πολιτική Γραμματεία ενδεχομένως θα φανεί αν μπορεί να γίνουν κινήσεις συγκράτησης των φυγόκεντρων και γενικά των διαλυτικών τάσεων ή αν τα πράγματα έχουν πάρει την κατεύθυνσή τους.

