search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 22:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 21:26

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

19.10.2025 21:26
fountoukis11

Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης, με τον θάνατό του να σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά και στις τηλεοπτικές σειρές «Δέκατη Εντολή» και «Κόκκινος Κύκλος».

«Με λύπη διαβάζω από τον αγαπημένο συνάδελφο Κώστα Μπερικόπουλο ότι έφυγε ο αγαπημένος συνάδελφός μας Κοσμάς Φουντούκης, ένας τόσο ήσυχος, αθόρυβος και ταλαντούχος ηθοποιός…Καλό σου ταξίδι Κοσμά μου..», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του, ο Κώστας Μπερικόπουλος, έγραψε μεταξύ άλλων: «Στο καλό μοναδικό πλάσμα».

Ο Φαίδων Καστρής αποχαιρέτησε κι εκείνος τον Κοσμά Φουντούκη. «Αχ Κοσμά μου αγαπημένε. Με τον Κοσμά γνωριζόμαστε μια ζωή, όχι μόνο που ταξιδέψαμε την “Αντιγόνη” για ένα χρόνο, μια παγκόσμια περιοδεία το 2002 – 2003 και αμέσως μαζί και στον “Ίωνα”. Είχαμε εκείνη τη σπάνια επαφή, που δεν χρειάζεται πολλή παρέα, πολλή συναναστροφή. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ηθοποιός που τον θαύμαζα κι έτρεχα πάντα να τον χαρώ», τα λόγια του ηθοποιού.

Διαβάστε επίσης:

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των «6» – Τι ισχυρίζονται

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»: Κόσμος συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (pics & video)

Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Σε σοκ η Άγκυρα με τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα – Τον συνεχάρη ο Ερντογάν, ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη της περιοχής στη Τουρκία

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ προς ΝΔ: «Πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα των βουλευτών σας από το 2019;»

trump-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και τελειώνει με 28αρια

arisPao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Ματς άγριας ομορφιάς αλλά με δυο… χ-αμένους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 22:19
erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Σε σοκ η Άγκυρα με τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα – Τον συνεχάρη ο Ερντογάν, ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη της περιοχής στη Τουρκία

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ προς ΝΔ: «Πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα των βουλευτών σας από το 2019;»

trump-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

1 / 3