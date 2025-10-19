Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης, με τον θάνατό του να σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά και στις τηλεοπτικές σειρές «Δέκατη Εντολή» και «Κόκκινος Κύκλος».

«Με λύπη διαβάζω από τον αγαπημένο συνάδελφο Κώστα Μπερικόπουλο ότι έφυγε ο αγαπημένος συνάδελφός μας Κοσμάς Φουντούκης, ένας τόσο ήσυχος, αθόρυβος και ταλαντούχος ηθοποιός…Καλό σου ταξίδι Κοσμά μου..», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του, ο Κώστας Μπερικόπουλος, έγραψε μεταξύ άλλων: «Στο καλό μοναδικό πλάσμα».

Ο Φαίδων Καστρής αποχαιρέτησε κι εκείνος τον Κοσμά Φουντούκη. «Αχ Κοσμά μου αγαπημένε. Με τον Κοσμά γνωριζόμαστε μια ζωή, όχι μόνο που ταξιδέψαμε την “Αντιγόνη” για ένα χρόνο, μια παγκόσμια περιοδεία το 2002 – 2003 και αμέσως μαζί και στον “Ίωνα”. Είχαμε εκείνη τη σπάνια επαφή, που δεν χρειάζεται πολλή παρέα, πολλή συναναστροφή. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ηθοποιός που τον θαύμαζα κι έτρεχα πάντα να τον χαρώ», τα λόγια του ηθοποιού.

Διαβάστε επίσης:

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των «6» – Τι ισχυρίζονται

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»: Κόσμος συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (pics & video)

Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας