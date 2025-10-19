search
19.10.2025 23:16

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Καλλιθέα (Video)

19.10.2025 23:16
troxaio kallithea

Τροχαίο με δύο νέους άνδρες να εγκλωβίζονται σε ΙΧ και να μεταφέρονται με ελαφρά τραύματα στο «Γεννηματάς» σημειώθηκε λίγο πριν τις δέκα το βράδυ στην Καλλιθέα.

Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση της Πλαταιών με την Σπάρτης όταν ένα ΙΧ παραβίασε το Στοπ.

Το σημείο παρέμεινε για ώρα κλειστό μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.

