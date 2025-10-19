Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Καλλιθέα (Video)

Τροχαίο με δύο νέους άνδρες να εγκλωβίζονται σε ΙΧ και να μεταφέρονται με ελαφρά τραύματα στο «Γεννηματάς» σημειώθηκε λίγο πριν τις δέκα το βράδυ στην Καλλιθέα.

Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση της Πλαταιών με την Σπάρτης όταν ένα ΙΧ παραβίασε το Στοπ.

Το σημείο παρέμεινε για ώρα κλειστό μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.

