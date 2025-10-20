Χαμενεΐ σε Τραμπ: «Νομίζεις ότι κατέστρεψες το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν; Mε αυτό το πλευρό να κοιμάσαι»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του δεν καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς του περασμένου Ιουνίου.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι περήφανος που βομβάρδισαν και κατέστρεψαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Πολύ καλά, συνεχίστε να ονειρεύεστε!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χαμενεΐ σε ανάρτησή του στο X.

رئیس‌جمهور آمریکا افتخار میکند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم.

خیلی خوب، به همین خیال باش! — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 20, 2025

Στις 22 Ιουνίου αμερικανικά αεροσκάφη τύπου B-2 βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν το Φορντό,το Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Σε απάντηση το Ιράν βομβάρδισε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Η κλιμάκωση αυτή οδήγησε στον τερματισμό του πολέμου 12 ημερών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης

Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το δείπνο που διοργανώθηκε στην αίθουσα Γλυπτών – Βάζει σε κίνδυνο τα εκθέματα, λέει η Αθήνα

Γιατί επιλέχθηκε η Ουγγαρία για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Μέχρι το βράδυ η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Παρών στη συζήτηση αύριο ο Μητσοτάκης, ερωτηματικό η στάση Δένδια