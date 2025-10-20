search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 15:42

Χαμενεΐ σε Τραμπ: «Νομίζεις ότι κατέστρεψες το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν; Mε αυτό το πλευρό να κοιμάσαι»

20.10.2025 15:42
ali-khamenei

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του δεν καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς του περασμένου Ιουνίου.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι περήφανος που βομβάρδισαν και κατέστρεψαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Πολύ καλά, συνεχίστε να ονειρεύεστε!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χαμενεΐ σε ανάρτησή του στο X.

Στις 22 Ιουνίου αμερικανικά αεροσκάφη τύπου B-2 βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν το Φορντό,το Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Σε απάντηση το Ιράν βομβάρδισε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Η κλιμάκωση αυτή οδήγησε στον τερματισμό του πολέμου 12 ημερών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης

Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το δείπνο που διοργανώθηκε στην αίθουσα Γλυπτών – Βάζει σε κίνδυνο τα εκθέματα, λέει η Αθήνα

Γιατί επιλέχθηκε η Ουγγαρία για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Μέχρι το βράδυ η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Παρών στη συζήτηση αύριο ο Μητσοτάκης, ερωτηματικό η στάση Δένδια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΚΑΒ ΦΩΤΟ3
ΥΓΕΙΑ

ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

robert-de-niro
LIFESTYLE

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

trump zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί απέτυχε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το timing και οι προσδοκίες

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με ηλιοφάνεια και 28άρια θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα – Μέχρι την Τετάρτη η κακοκαιρία 

ali-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ σε Τραμπ: «Νομίζεις ότι κατέστρεψες το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν; Mε αυτό το πλευρό να κοιμάσαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:35
ΕΚΑΒ ΦΩΤΟ3
ΥΓΕΙΑ

ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

robert-de-niro
LIFESTYLE

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

trump zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί απέτυχε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το timing και οι προσδοκίες

1 / 3