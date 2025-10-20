Γκάνα: Απήγαγαν και δολοφόνησαν 18χρονο τερματοφύλακα όταν η οικογένειά του δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα λύτρα

Στη δολοφονία ενός 18χρονου τερματοφύλακα από τη Σενεγάλη προχώρησαν οι απαγωγείς του, όταν η οικογένειά του δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα λύτρα που ζητούσαν για την απελευθέρωσή του.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το υπουργείο Αφρικανικής Ενσωμάτωσης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Σενεγάλης επιβεβαιώνει τη δολοφονία του νεαρού τερματοφύλακα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Γκάνα.

Σε εξέλιξη έρευνα για την απαγωγή και τη δολοφονία του 18χρονου

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 18χρονος Σεΐχ Τουρέ παραπλανήθηκε από ένοπλη ομάδα εκβιαστών, οι οποίοι τον έκαναν να πιστέψει ότι επρόκειτο να συμμετάσχει σε δοκιμαστικό για να ενταχθεί σε επαγγελματική ομάδα, και τον απήγαγαν.

Οι δράστες ζήτησαν λύτρα από την οικογένεια του 18χρονου, προκειμένου να τον απελευθερώσουν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το ποσό που απαίτησαν.

Ωστόσο, η οικογένεια του 18χρονου δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, με τους απαγωγείς να κάνουν πράξη την απειλή τους και να δολοφονούν τον άτυχο νεαρό.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα με συνεργασία των Αρχών της Σενεγάλης με την αστυνομία της Γκάνας.

