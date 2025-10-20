Green Day: Το «American Idiot» ανακηρύχθηκε το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το «American Idiot» των Green Day ανακηρύχθηκε το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts.

Το έβδομο άλμπουμ του πανκ ροκ συγκροτήματος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με το πολιτικά φορτισμένο άλμπουμ του, το οποίο περιλαμβάνει τις επιτυχίες «American Idiot», «Boulevard Of Broken Dreams» και «Wake Me Up When September Ends».

Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2004 εκτοξεύτηκε στην κορυφή των βρετανικών charts των άλμπουμ. Έκτοτε οι πωλήσεις του ανέρχονται σε πάνω από 2,6 εκατομμύρια με βάση τις συνδυασμένες πωλήσεις και τα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Green Day δήλωσαν: «Ηχογραφήσαμε το American Idiot ως μια βαθιά ανθρώπινη δήλωση ανυπακοής – ενάντια στον φόβο, ενάντια στα ψέματα, ενάντια στην απάθεια. Αλλά και ως ένα άλμπουμ με ιδέα που βασίζεται στον χαρακτήρα».

«Ήταν επικίνδυνο, ήταν θορυβώδες, ήταν προσωπικό – και άλλαξε τα πάντα για εμάς. Είκοσι χρόνια αργότερα, το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει απήχηση σημαίνει πολλά για τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι που συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους παντού» υπογράμμισαν.

Οι Green Day έχουν προταθεί για 19 βραβεία Grammy και έχουν κερδίσει τέσσερα, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ το 2005 με το «American Idiot» και ξανά το 2010 για το «21st Century Breakdown», τον Ηχογράφηση της Χρονιάς το 2006 με το «Boulevard Of Broken Dreams» και την Καλύτερη Ερμηνεία Εναλλακτικής Μουσικής με το Dookie το 1995.

