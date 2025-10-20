search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:29
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 14:10

Green Day: Το «American Idiot» ανακηρύχθηκε το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

20.10.2025 14:10
green-day-new

Το «American Idiot» των Green Day ανακηρύχθηκε το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts.

Το έβδομο άλμπουμ του πανκ ροκ συγκροτήματος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με το πολιτικά φορτισμένο άλμπουμ του, το οποίο περιλαμβάνει τις επιτυχίες «American Idiot», «Boulevard Of Broken Dreams» και «Wake Me Up When September Ends».

Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2004 εκτοξεύτηκε στην κορυφή των βρετανικών charts των άλμπουμ. Έκτοτε οι πωλήσεις του ανέρχονται σε πάνω από 2,6 εκατομμύρια με βάση τις συνδυασμένες πωλήσεις και τα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Green Day δήλωσαν: «Ηχογραφήσαμε το American Idiot ως μια βαθιά ανθρώπινη δήλωση ανυπακοής – ενάντια στον φόβο, ενάντια στα ψέματα, ενάντια στην απάθεια. Αλλά και ως ένα άλμπουμ με ιδέα που βασίζεται στον χαρακτήρα».

«Ήταν επικίνδυνο, ήταν θορυβώδες, ήταν προσωπικό – και άλλαξε τα πάντα για εμάς. Είκοσι χρόνια αργότερα, το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει απήχηση σημαίνει πολλά για τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι που συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους παντού» υπογράμμισαν.

Οι Green Day έχουν προταθεί για 19 βραβεία Grammy και έχουν κερδίσει τέσσερα, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ το 2005 με το «American Idiot» και ξανά το 2010 για το «21st Century Breakdown», τον Ηχογράφηση της Χρονιάς το 2006 με το «Boulevard Of Broken Dreams» και την Καλύτερη Ερμηνεία Εναλλακτικής Μουσικής με το Dookie το 1995.

Διαβάστε επίσης:

Δυο αστέρια σ’ ένα ρεσιτάλ

Ace Frehley: Οι KISS αποχαιρετούν τον «Spaceman» – «Ήταν ένας αναντικατάστατος στρατιώτης του ροκ» (photos/videos)

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΚΑΒ ΦΩΤΟ3
ΥΓΕΙΑ

ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

robert-de-niro
LIFESTYLE

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

trump zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί απέτυχε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το timing και οι προσδοκίες

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με ηλιοφάνεια και 28άρια θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα – Μέχρι την Τετάρτη η κακοκαιρία 

ali-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ σε Τραμπ: «Νομίζεις ότι κατέστρεψες το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν; Mε αυτό το πλευρό να κοιμάσαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:28
ΕΚΑΒ ΦΩΤΟ3
ΥΓΕΙΑ

ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

robert-de-niro
LIFESTYLE

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

trump zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί απέτυχε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το timing και οι προσδοκίες

1 / 3