20.10.2025 19:50

Κινηματογράφος δίνει δωρεάν εισιτήρια σε φαλακρούς για την νέα ταινία του Λάνθιμου

20.10.2025 19:50
bugonia

Δωρεάν εισιτήρια για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου προσφέρει κινηματογράφος στο Λος Άντζελες σε όσους είναι φαλακροί ή σε όσους είναι διατεθειμένοι να ξυρίσουν το κεφάλι τους.

Η νέα ταινία του ‘Έλληνα σκηνοθέτη «Bugonia» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις ΗΠΑ στις 24 Οκτωβρίου, ενώ θα ξεκινήσει να προβάλλεται κανονικά στις 31 Οκτωβρίου. Στην Ελλάδα θα αρχίσει η προβολή της στις 6 Νοεμβρίου.

«Το πρώτο ντους αφού ξυρίσεις το κεφάλι σου; Ω, Θεέ μου, είναι καταπληκτικό»

Ο κινηματογράφος Culver Theater στο Λος Άντζελες βρήκε μία ευρηματική μέθοδο για να προωθήσει την ταινία. «Είσαι φαλακρός ή διατεθειμένος να ξυρίσεις το κεφάλι σου;» αναφέρει η αφίσα και διευκρινίζει ότι υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα για ξύρισμα και ότι θα βιντεοσκοπηθεί.

Ο κινηματογράφος άντλησε έμπνευση από λουκ της Έμα Στόουν, η οποία εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι επέλεξε να ξυρίσει το κεφάλι της στην πραγματικότητα. «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο από ένα φρεσκοξυρισμένο κεφάλι. Το πρώτο ντους αφού ξυρίσεις το κεφάλι σου; Ω, Θεέ μου, είναι καταπληκτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη «Bugonia» η Έμα Στόουν υποδύεται την CEO πανίσχυρης φαρμακευτικής που την απαγάγουν δύο συνώμοσιολόγοι. Η ταινία δέχθηκε θερμό χειροκρότημα στα κινηματογραφικά φεστιβάλ και είναι φαβορί για διακρίσεις.

