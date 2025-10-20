Κινηματογράφος δίνει δωρεάν εισιτήρια σε φαλακρούς για την νέα ταινία του Λάνθιμου

Δωρεάν εισιτήρια για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου προσφέρει κινηματογράφος στο Λος Άντζελες σε όσους είναι φαλακροί ή σε όσους είναι διατεθειμένοι να ξυρίσουν το κεφάλι τους.

Η νέα ταινία του ‘Έλληνα σκηνοθέτη «Bugonia» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις ΗΠΑ στις 24 Οκτωβρίου, ενώ θα ξεκινήσει να προβάλλεται κανονικά στις 31 Οκτωβρίου. Στην Ελλάδα θα αρχίσει η προβολή της στις 6 Νοεμβρίου.

«Το πρώτο ντους αφού ξυρίσεις το κεφάλι σου; Ω, Θεέ μου, είναι καταπληκτικό»

Ο κινηματογράφος Culver Theater στο Λος Άντζελες βρήκε μία ευρηματική μέθοδο για να προωθήσει την ταινία. «Είσαι φαλακρός ή διατεθειμένος να ξυρίσεις το κεφάλι σου;» αναφέρει η αφίσα και διευκρινίζει ότι υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα για ξύρισμα και ότι θα βιντεοσκοπηθεί.

Ο κινηματογράφος άντλησε έμπνευση από λουκ της Έμα Στόουν, η οποία εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι επέλεξε να ξυρίσει το κεφάλι της στην πραγματικότητα. «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο από ένα φρεσκοξυρισμένο κεφάλι. Το πρώτο ντους αφού ξυρίσεις το κεφάλι σου; Ω, Θεέ μου, είναι καταπληκτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη «Bugonia» η Έμα Στόουν υποδύεται την CEO πανίσχυρης φαρμακευτικής που την απαγάγουν δύο συνώμοσιολόγοι. Η ταινία δέχθηκε θερμό χειροκρότημα στα κινηματογραφικά φεστιβάλ και είναι φαβορί για διακρίσεις.

Διαβάστε επίσης

Λούβρο: Τα σενάρια για την κλοπή του αιώνα – Πώς έκαναν φτερά οι ανεκτίμητοι θησαυροί- Κίνδυνος να μη βρεθούν ποτέ τα κλοπιμαία

Άγνωστος Στρατιώτης: Δεν θα στείλει φαντάρους για τον καθαρισμό το υπ. Άμυνας, αλλά ιδιωτική εταιρεία – Απόψε η τροπολογία

No Kings: Πέδρο Πασκάλ, Κέρι Ουάσινγκτον και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ στις διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ (Photos/Videos)