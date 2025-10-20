Κινηματογράφος δίνει δωρεάν εισιτήρια σε φαλακρούς για την νέα ταινία του Λάνθιμου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δωρεάν εισιτήρια για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου προσφέρει κινηματογράφος στο Λος Άντζελες σε όσους είναι φαλακροί ή σε όσους είναι διατεθειμένοι να ξυρίσουν το κεφάλι τους.
Η νέα ταινία του ‘Έλληνα σκηνοθέτη «Bugonia» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις ΗΠΑ στις 24 Οκτωβρίου, ενώ θα ξεκινήσει να προβάλλεται κανονικά στις 31 Οκτωβρίου. Στην Ελλάδα θα αρχίσει η προβολή της στις 6 Νοεμβρίου.
Ο κινηματογράφος Culver Theater στο Λος Άντζελες βρήκε μία ευρηματική μέθοδο για να προωθήσει την ταινία. «Είσαι φαλακρός ή διατεθειμένος να ξυρίσεις το κεφάλι σου;» αναφέρει η αφίσα και διευκρινίζει ότι υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα για ξύρισμα και ότι θα βιντεοσκοπηθεί.
Ο κινηματογράφος άντλησε έμπνευση από λουκ της Έμα Στόουν, η οποία εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι.
Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι επέλεξε να ξυρίσει το κεφάλι της στην πραγματικότητα. «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο από ένα φρεσκοξυρισμένο κεφάλι. Το πρώτο ντους αφού ξυρίσεις το κεφάλι σου; Ω, Θεέ μου, είναι καταπληκτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη «Bugonia» η Έμα Στόουν υποδύεται την CEO πανίσχυρης φαρμακευτικής που την απαγάγουν δύο συνώμοσιολόγοι. Η ταινία δέχθηκε θερμό χειροκρότημα στα κινηματογραφικά φεστιβάλ και είναι φαβορί για διακρίσεις.
Διαβάστε επίσης
Λούβρο: Τα σενάρια για την κλοπή του αιώνα – Πώς έκαναν φτερά οι ανεκτίμητοι θησαυροί- Κίνδυνος να μη βρεθούν ποτέ τα κλοπιμαία
Άγνωστος Στρατιώτης: Δεν θα στείλει φαντάρους για τον καθαρισμό το υπ. Άμυνας, αλλά ιδιωτική εταιρεία – Απόψε η τροπολογία
No Kings: Πέδρο Πασκάλ, Κέρι Ουάσινγκτον και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ στις διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ (Photos/Videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.