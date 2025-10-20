Κλείνει το Ηρώδειο για τη επόμενη τριετία λόγω εργασιών συντήρησης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολοκληρώθηκαν για τη φετινή σεζόν οι παραστάσεις στο Ηρώδειο αλλά και για τα επόμενα περίπου τρία χρόνια.
Το Ηρώδειο θα παραμείνει κλειστό τις επόμενες σεζόν για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης.
Εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της φθοράς του μνημείου και θα πραγματοποιηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού.
Οι κύριες μορφές φθορών που έχουν παρατηρηθεί είναι οι εξής:
Το εκτενέστερο πρόσφατο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, εκτελέσθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2011 – 2015, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική 2007-2013» και αφορούσε κυρίως επεμβάσεις στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του νότιου μετωπικού τοίχου της σκηνής του μνημείου.
Επιπλέον, κατά τη διετία 2022 -2024, εργασίες πραγματοποιήθηκαν και στο κεντρικό τμήμα του μετωπικού τοίχου, ενώ παράλληλα έγινε λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης διατήρησής του.
