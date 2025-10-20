search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:05
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 09:54

Κλείνει το Ηρώδειο για τη επόμενη τριετία λόγω εργασιών συντήρησης

20.10.2025 09:54
marianna-irodeio-7

Ολοκληρώθηκαν για τη φετινή σεζόν οι παραστάσεις στο Ηρώδειο αλλά και για τα επόμενα περίπου τρία χρόνια.

Το Ηρώδειο θα παραμείνει κλειστό τις επόμενες σεζόν για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης.

Εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της φθοράς του μνημείου και θα πραγματοποιηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού.

Οι κύριες μορφές φθορών που έχουν παρατηρηθεί είναι οι εξής:

  • Βιοδιάβρωση που προκαλείται από την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε σημεία όπου δημιουργούνται κοιλότητες και λιμνάζει νερό.
  • Ανάπτυξη ριζικού συστήματος, που παρατηρείται κυρίως στους αρμούς, όπου υπάρχει και συσσώρευση χώματος.
  • Ρηγματώσεις που προχωρούν σε βάθος στο εσωτερικό του λίθου και επιφανειακές ρωγμές, που εντοπίζονται κυρίως στο κοίλο αλλά και σε άλλα σημεία.
  • Ετοιμορροπίες θραυσμάτων που έχουν αποκολληθεί λόγω θραύσης, αλλά παραμένουν στην θέση τους.
  • Αστοχία παλαιότερων επεμβάσεων, λόγω κακής πρόσφυσης των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί με το αρχαίο υλικό και ατυχούς αισθητικού αποτελέσματος.
  • Απώλεια υλικού λόγω συστοδιαστολών κατά τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Το εκτενέστερο πρόσφατο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, εκτελέσθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2011 – 2015, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική 2007-2013» και αφορούσε κυρίως επεμβάσεις στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του νότιου μετωπικού τοίχου της σκηνής του μνημείου.

Επιπλέον, κατά τη διετία 2022 -2024, εργασίες πραγματοποιήθηκαν και στο κεντρικό τμήμα του μετωπικού τοίχου, ενώ παράλληλα έγινε λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης διατήρησής του.

Διαβάστε επίσης:

Αφιέρωμα της DW στον ΛΕΞ: Sold out η συναυλία του στο Βερολίνο – «Στην Ελλάδα γράφεται μια ποίηση που δεν ξέρει από καλολογικά στοιχεία»

Πέθανε στα 48 του ο μπασίστας των Limp Bizkit, Σαμ Ρίβερς

Το πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και του Θεάτρου Τέχνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

romantics_anonymous_netflix_new
MEDIA

Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

Κορωνοϊός: Ραγδαία η αύξηση στις διαδικτυακές απάτες - Τι πρέπει να προσέχουμε - Media
MEDIA

Canva, Shutterstock, Amazon, Snapchat εκτός λειτουργίας: Χάος στο ίντερνετ – Γιατί «έπεσε μαύρο» σε δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές

zelensky_2108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δηλώνει ο Ζελένσκι

david-attenborough
MEDIA

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο  έγινε ο γηραιότερος νικητής βραβείου Έμμυ σε πρωινή ζώνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:05
gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

romantics_anonymous_netflix_new
MEDIA

Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

Κορωνοϊός: Ραγδαία η αύξηση στις διαδικτυακές απάτες - Τι πρέπει να προσέχουμε - Media
MEDIA

Canva, Shutterstock, Amazon, Snapchat εκτός λειτουργίας: Χάος στο ίντερνετ – Γιατί «έπεσε μαύρο» σε δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές

1 / 3