Κλείνει το Ηρώδειο για τη επόμενη τριετία λόγω εργασιών συντήρησης

Ολοκληρώθηκαν για τη φετινή σεζόν οι παραστάσεις στο Ηρώδειο αλλά και για τα επόμενα περίπου τρία χρόνια.

Το Ηρώδειο θα παραμείνει κλειστό τις επόμενες σεζόν για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης.

Εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της φθοράς του μνημείου και θα πραγματοποιηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού.

Οι κύριες μορφές φθορών που έχουν παρατηρηθεί είναι οι εξής:

Βιοδιάβρωση που προκαλείται από την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε σημεία όπου δημιουργούνται κοιλότητες και λιμνάζει νερό.

Ανάπτυξη ριζικού συστήματος, που παρατηρείται κυρίως στους αρμούς, όπου υπάρχει και συσσώρευση χώματος.

Ρηγματώσεις που προχωρούν σε βάθος στο εσωτερικό του λίθου και επιφανειακές ρωγμές, που εντοπίζονται κυρίως στο κοίλο αλλά και σε άλλα σημεία.

Ετοιμορροπίες θραυσμάτων που έχουν αποκολληθεί λόγω θραύσης, αλλά παραμένουν στην θέση τους.

Αστοχία παλαιότερων επεμβάσεων, λόγω κακής πρόσφυσης των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί με το αρχαίο υλικό και ατυχούς αισθητικού αποτελέσματος.

Απώλεια υλικού λόγω συστοδιαστολών κατά τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Το εκτενέστερο πρόσφατο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, εκτελέσθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2011 – 2015, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική 2007-2013» και αφορούσε κυρίως επεμβάσεις στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του νότιου μετωπικού τοίχου της σκηνής του μνημείου.

Επιπλέον, κατά τη διετία 2022 -2024, εργασίες πραγματοποιήθηκαν και στο κεντρικό τμήμα του μετωπικού τοίχου, ενώ παράλληλα έγινε λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης διατήρησής του.

Διαβάστε επίσης:

Αφιέρωμα της DW στον ΛΕΞ: Sold out η συναυλία του στο Βερολίνο – «Στην Ελλάδα γράφεται μια ποίηση που δεν ξέρει από καλολογικά στοιχεία»

Πέθανε στα 48 του ο μπασίστας των Limp Bizkit, Σαμ Ρίβερς

Το πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και του Θεάτρου Τέχνης