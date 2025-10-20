search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:43
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

20.10.2025 14:30

Λονδίνο: Έργο του Φράνσις Μπέικον πωλήθηκε 17,6 εκατ. δολάρια

20.10.2025 14:30
Το έργο ζωγραφικής Πορτρέτο ενός Νάνου (1975) (Portrait of a Dwarf) του Φράνσις Μπέικον πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο, που διοργανώθηκε από τον οίκο Sotheby’s στην τιμή των 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ την εκτιμώμενη που ήταν περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο δεν αποτελεί ρεκόρ για έργο του Μπέικον.

Το 2013 σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη πίνακας του γεννημένου στην Ιρλανδία ζωγράφου πωλήθηκε 142,4 εκατομμύρια δολάρια.

«Ο πίνακας δημιουργήθηκε το 1975 στο Παρίσι και όπως όλα τα σημαντικά έργα του Μπέικον, μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα σώμα που δεν αποδίδεται όπως περιμένουμε. Η φιγούρα γίνεται ένα σύμβολο ψυχολογικής αγωνίας και της άβολης, ακόμη και οδυνηρής αλήθειας της ανθρώπινης κατάστασης» αναφέρει ο οίκος Sotheby’s.

Θεωρείται ότι αποτελεί συγχώνευση του συντρόφου του Τζορτζ Ντάιερ, του Αμερικανού φωτογράφου Πίτερ Μπίαρντ και του ζωγράφου Λουσιάν Φρόιντ.

Ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης του έργου το είχε αποκτήσει από τον καλλιτέχνη το 1981.

Το έργο παρουσιάστηκε σε εκθέσεις στη Μασσαλία και στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο, στο Σίδνεϊ και στο Μόντε Καρλο.

