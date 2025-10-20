search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

20.10.2025 08:59

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

20.10.2025 08:59
OASTH NEW

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, επί της οδού Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της συμβολής των οδών Κατσιμίδη και Καραμανλή, στο ρεύμα προς το κέντρο.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 6.10 χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές.

