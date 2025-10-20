Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, επί της οδού Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της συμβολής των οδών Κατσιμίδη και Καραμανλή, στο ρεύμα προς το κέντρο.
Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 6.10 χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές.
