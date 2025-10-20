search
20.10.2025 10:56

Ζελένσκι: Η Ουκρανία προετοιμάζειται για την αγορά 25 συστημάτων Patriot

20.10.2025 10:56
zelenski 776- new

H Ουκρανία προετοιμάζει συμβόλαιο για την εξαγορά 25 συστημάτων αεράμυνας Patriot, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που θα ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητες του Κιέβου να αμυνθεί έναντι των αεροπορικών βομβαρδισμών της Ρωσίας.

Σε σχόλια προς τα μέσα ενημέρωσης σε συνάντηση χθες, Κυριακή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα συστήματα θα παρέχονται κάθε χρόνο και για χρόνια, καθώς και ότι η Ουκρανία θα επιδιώξει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να δώσουν στο Κίεβο προτεραιότητα για τα συστήματα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι θα ήταν πρόθυμος να μεταβεί στη Βουδαπέστη, όπου πρόκειται να συναντηθούν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εάν προταθεί τριμερής ή άλλου τύπου συνάντηση.

Προετοιμασία για εισαγωγές φυσικού αερίου ρεκόρ

Η Ουκρανία, της οποίας η υποδομή φυσικού αερίου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις, ενδέχεται να εισάγει φυσικό αέριο αξίας περίπου 2 δισ. δολ. αυτό τον χειμώνα, συμπεριλαμβανομένων αυτών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε ακόμη ο Ζελένσκι

Το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) θα μπορούσε να παρέχεται μέσω τερματικών σταθμών στην Πολωνία και την Ελλάδα, και στο μέλλον, η Ουκρανία θα μπορούσε να κατασκευάσει τον δικό της τερματικό σταθμό σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες.

