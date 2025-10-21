Δείτε ζωντανά την εκδήλωση για το νέο κέντρο μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου (LIVE)

Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

Χαλκίδα: Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο

Σάμος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή