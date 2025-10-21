search
21.10.2025
21.10.2025

Δείτε ζωντανά την εκδήλωση για το νέο κέντρο μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου (LIVE)

21.10.2025
Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

Χαλκίδα: Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο 

Σάμος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vandi-peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό – «Οι αστυνομικοί ενήργησαν ως όφειλαν» (Video)

onaseio_1_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από το Ωνάσειο Νοσοκομείο: Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων (Photo/Video)

iatriko-ergastirio-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στην εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων» –  Καταργούν τα δύο δημόσια εργαστήρια ιστοσυμβατότητας των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς»

dimitris-piatas-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Πιατάς: «Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω» (Video)

theon
BUSINESS

Η THEON υπογράφει μακροπρόθεσμη συμφωνία-πλαίσιο προμήθειας με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και λαμβάνει ανάθεση σύμβασης για θερμικές διόπτρες από ασιατική χώρα

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

