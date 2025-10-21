Δείτε ζωντανά την εκδήλωση για το νέο κέντρο μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου (LIVE)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.
