CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

21.10.2025 06:30

Εύκολη συνταγή για κοτόπουλο ποπ κορν

21.10.2025 06:30
MILLS_Popcornkylling-med-chilimajones

Το κοτόπουλο ποπ κορν είναι ένα πιάτο εμπνευσμένο από την κουζίνα του δρόμου της Ταιβάν που αναπτύχθηκε από τη γνωστή αλυσίδα εστιατορίων KFC, γνωστή για το τηγανητό της κοτόπουλο. Το πιάτο αποτελείται από ζουμερά κομμάτια κοτόπουλου κομμένα σε μέγεθος μπουκιάς που έχουν παναριστεί και τηγανιστεί μέχρι να γίνουν τραγανά και να πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα.

Υλικά για τη Συνταγή

1.300 γραμμάρια στήθος κοτόπουλου, κομμένο σε κομμάτια 2 ½ εκατοστών

5 κουταλιές της σούπας αλεύρι γ.ο.χ.

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σκόνη

1 φλιτζάνι βουτυρόγαλα ή αριάνι ή γιαούρτι αγελάδος μαζί με λίγο γάλα

2 φλιτζάνια ψίχουλα ψωμιού τύπου πάνκο (ή αποξηραμένη ψίχα ψωμιού στο μούλτι)

Σπορέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

1.Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι, το αλάτι και τη σκόνη σκόρδου.

2.Βάλτε το βουτυρόγαλα σε ένα ξεχωριστό μπολ και απλώστε τα ψίχουλα ψωμιού πάνκο σε ένα πιάτο.

3.Βουτήξτε ένα κομμάτι κοτόπουλο πρώτα στο μίγμα αλευριού μέχρι να καλυφθεί ομοιόμορφα και στη συνέχεια βουτήξτε το στο βουτυρόγαλα, αφήνοντας την περιττή ποσότητα να στραγγίσει. Τέλος κυλήστε την μπουκίτσα κοτόπουλου στην τριμμένη φρυγανιά πάνκο μέχρι να καλυφθεί ομοιόμορφα και μεταφέρετε τις όλες, με τον ίδιο τρόπο, σε μια πιατέλα.

4.Γεμίστε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρολάκι με σπορέλαιο (περίπου 2 ½ εκατοστά) και ζεστάνετέ το σε μέτρια φωτιά. Αυξομειώστε τη θερμοκρασία για να διατηρήσετε το λάδι στους 175ο C.

5.Τηγανίστε τις μπουκίτσες ποπ κορν σε μικρές δόσεις, αφήνοντας χώρο ανάμεσα σε κάθε κομμάτι και γυρίζοντάς το ανάλογα με τις ανάγκες. Τηγανίστε τα μέχρι να ροδίσουν όμορφα και να φτάσουν στους 74° C στο πιο παχύ σημείο του κοτόπουλου, στο κέντρο του.

6.Αφαιρέστε τις μπουκιές από το καυτό λάδι και βάλτε τις να στραγγίσουν σε ένα πιάτο που έχετε στρώσει με απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Πασπαλίστε ελαφρά το ζεστό κοτόπουλο με λίγο επιπλέον αλάτι και σερβίρετε με την αγαπημένη σας σάλτσα.

Συμβουλή

Στο τραγανό πανάρισμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λίγη τριμμένη παρμεζάνα, θρυμματισμένα κορν φλέικς ή ακόμα και λίγες χοντροτριμμένες νιφάδες βρώμης.

Διαβάστε επίσης:

Κρέπες – φωλιές με τηγανητά αυγά μάτια

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

Κρεμμυδόσουπα με μπουτάκια κοτόπουλου και φέτες γκρατιναρισμένου ψωμιού

