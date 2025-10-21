Estée Lauder Companies: Με νέα brands και επενδύσεις, αυξάνει τζίρο και μετατρέπεται σε hub για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων

Με αύξηση τζίρου 20% κινήθηκε βάσει του τελευταίου ισολογισμού της το 2024 η Estée Lauder Companies ενώ το 2025 αναμένεται να είναι μία πολύ καλή χρονιά καθώς θα ξεπεράσει σύμφωνα με τις προβλέψεις τα 70 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία με παρουσία στην Ελλάδα 40 χρόνων, έχει στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης όλης της περιφέρειας που περιλαμβάνει χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Μολδαβία και η Κύπρος.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει ικανοποιητική ανάπτυξη με επέκταση σε νέα brands (Dr. Jart+, Le Labo, The Ordinary) ενώ γενικότερα η αγορά prestige beauty δείχνει ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.

Σε ότι αφορά το εργασιακό δυναμικό, η εταιρεία απασχολεί προσωπικό άνω των 850 ατόμων συνολικά σε όλη την περιφέρεια των Βαλκανίων ενώ στην Ελλάδα έχει 130 άτομα, 40 στο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο και πάνω από 500 ανθρώπους στην αγορά, Αισθητικούς και makeup artists.

Συνολικά πάνω από το 90% του δυναμικού της είναι γυναίκες – αλλά και το πιο σημαντικό η ηγετική ομάδα απαρτίζεται από γυναίκες σε βαθμό 50%.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε νέα κεντρικά γραφεία, την αναβάθμιση δικτύου με μία omni-channel στρατηγική, ακολουθώντας νέο μοντέλο ανάπτυξης. Επίσης μετακόμισε σε νέο χώρο στην Αθήνα, ενώ αναβάθμισε το κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο, δημιουργώντας πλέον ένα hub το οποίο εξυπηρετεί πλέον και τη Ρουμανία.

Επιπλέον επενδύει σε ανακαινίσεις σημείων πώλησης, από το MAC flagship στην Ερμού και σε retail συνεργάτες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η εταιρεία έχει παρουσία σε 150+ χώρες, 20+ brands και είναι παγκόσμιος ηγέτης στο prestige beauty με 83% του workforce να είναι γυναίκες. Δίνεται έμφαση στην ισότητα, την ενδυνάμωση και ποικιλομορφία (diversity)

Σύμφωνα με τη διοίκηση η βιομηχανία της ομορφιάς στην Ελλάδα ωριμάζει, παραμένει ανθεκτική, αλλά η εποχή της «εύκολης» ανάπτυξης έχει περάσει. Οι καταναλωτές ζητούν αξία, αυθεντικότητα και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στο skincare κυριαρχεί η επιστήμη, στο makeup η δημιουργικότητα και η κοινωνική διάσταση, ενώ στα αρώματα η εξατομίκευση και οι niche επιρροές καθορίζουν τις νέες τάσεις.

Παράλληλα, η ομορφιά επεκτείνεται στο wellness και στις υπηρεσίες, ενώ Gen Z και ώριμες ηλικίες συνδιαμορφώνουν τη ζήτηση. Το φυσικό κατάστημα παραμένει κρίσιμο για εμπειρία και ανακάλυψη, με τα marketplaces να κυριαρχούν στο replenishment.

Οι νικητές του prestige beauty θα στηρίζονται στην καινοτομία, στο service και στη σωστή αξία, με την αυθεντικότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα πάντα στο επίκεντρο.

Η εταιρεία εναρμονίστηκε με τα EMEA standards, δίνοντας έμφαση στο brand building και λιγότερο στις εκπτωτικές ενέργειες, ενώ διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με νέα brands και ενισχύοντας τη θέση της στο φαρμακείο.

