Στρατηγική συνεργασία Lalemant Group – Hellenic Ports για τη δημιουργία εφοδιαστικού διαδρόμου μεταξύ Βορειοδυτικής και Νότιας Ευρώπης

Στην υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU) προχώρησαν η Lalemant Group και η Hellenic Ports με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας ισχυρής στρατηγικής συνεργασίας που θα ενισχύσει την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου εφοδιαστικού διαδρόμου που θα συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βορειοδυτική και την Νότια Ευρώπη.
Η συνεργασία αυτή αξιοποιεί τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιρειών, με στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την παροχή προστιθέμενης αξίας στους πελάτες στους τομείς των λιμένων, των μεταφορών και των logistics.
Η στρατηγική συμμαχία συνδέει δύο ηγέτες του κλάδου με γεωγραφική και επιχειρησιακή συνάφεια:
Ο βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η προσέλκυση νέων εμπορευματικών ροών προς το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τα φλαμανδικά λιμάνια, ενισχύοντας παράλληλα τη συνδεσιμότητα με την ενδοχώρα και στις δύο πλευρές.
Η στρατηγική εστίαση αφορά κύριες κατηγορίες προϊόντων, όπως χάλυβας και μέταλλα, αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, λιπάσματα, εξοπλισμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακυκλώσιμα υλικά, οικοδομικά προϊόντα, ξυλεία, σιτηρά και ορυκτά.
Η συνεργασία θα περιλαμβάνει επίσης:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη σύμπραξή μας με την Hellenic Ports», δήλωσε ο Arthur Seynaeve, Διευθύνων Σύμβουλος της Lalemant Group. «Ο συνδυασμός της γεωγραφικής μας θέσης με τη δέσμευσή μας στη συνεργασία θα ενισχύσει ουσιαστικά τη λειτουργία και των δύο οργανισμών. Το εγχείρημα αυτό αντανακλά τη στρατηγική μας προσήλωση στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους πελάτες μας, μέσα από την αξιοποίηση των συμπληρωματικών μας δυνατοτήτων και την υιοθέτηση μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αγορά. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ομαλή, συνεπή και υπεύθυνη διαχείριση των εμπορευμάτων σε κάθε στάδιο της μεταφοράς.»
«Το Μνημόνιο Κατανόησης θέτει τα θεμέλια για ένα φιλόδοξο εγχείρημα μετάβασης σε μια νέα εποχή στρατηγικών συνεργειών», δήλωσε ο Andrey Tokarev, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Ports. «Συνδυάζοντας τη στρατηγική μας θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με το ισχυρό hub της Lalemant Group στη Βορειοδυτική Ευρώπη, δημιουργούμε μια μοναδική λύση end-to-end που θα αυξήσει σημαντικά τα μερίδια αγοράς μας και θα επανακαθορίσει την αποδοτικότητα των logistics για τους πελάτες μας».
Τα δύο μέρη, τα οποία θα παραμείνουν ξεχωριστές νομικές οντότητες και θα διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους, συμφωνούν να συνεργαστούν με καλή πίστη και να διατηρούν συνεχή επικοινωνία και διαφάνεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της συνεργασίας.
