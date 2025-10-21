Η ΕΚΟ παρουσιάζει το πρώτο ΕΚΟ Flagship πρατήριο στην Κηφισιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ΕΚΟ, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της κίνησης, παρουσιάζει στην Κηφισιά το EKO Flagship – ένα πρατήριο νέας γενιάς που συνδυάζει καύσιμα υψηλής ποιότητας, υπηρεσίες αιχμής και premium εμπειρία εξυπηρέτησης που ξεπερνά τον παραδοσιακό ανεφοδιασμό.
Με ανανεωμένο σχεδιασμό και φιλικό «look & feel» το νέο πρατήριο, που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας 264, προσφέρει:
Η εμπειρία ολοκληρώνεται με λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, όπως δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για μια βόλτα στην Κηφισιά κατά τη διάρκεια φόρτισης ή πλυσίματος του οχήματος.
Με τη νέα του φιλοσοφία, το ΕΚΟ Flagship επαναπροσδιορίζει την έννοια του πρατηρίου: από ένα απλό σημείο ανεφοδιασμού, μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο κόμβο εξυπηρέτησης που καλύπτει πολλαπλές καθημερινές ανάγκες των οδηγών.
Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου Flagship πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα, ενσωματώνοντας καινοτομία, βιωσιμότητα και ευελιξία, με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της εξυπηρέτησης στον τομέα της κίνησης (mobility).
Διαβάστε επίσης:
Η THEON υπογράφει μακροπρόθεσμη συμφωνία-πλαίσιο προμήθειας με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και λαμβάνει ανάθεση σύμβασης για θερμικές διόπτρες από ασιατική χώρα
Estée Lauder Companies: Με νέα brands και επενδύσεις, αυξάνει τζίρο και μετατρέπεται σε hub για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων
Στρατηγική συνεργασία Lalemant Group – Hellenic Ports για τη δημιουργία εφοδιαστικού διαδρόμου μεταξύ Βορειοδυτικής και Νότιας Ευρώπης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.