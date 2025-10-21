Η THEON υπογράφει μακροπρόθεσμη συμφωνία-πλαίσιο προμήθειας με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και λαμβάνει ανάθεση σύμβασης για θερμικές διόπτρες από ασιατική χώρα

Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει την υπογραφή πολυετούς συμφωνίας-πλαισίου με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, για την προμήθεια διοπτρών νυχτερινής όρασης (NVGs) και του νέου θερμικού clip-on IRIS-C. Η σύμβαση καλύπτει τόσο την προμήθεια του εξοπλισμού, όσο και των ανταλλακτικών, έχει αρχική διάρκεια τριών ετών (2026 – 2028) και δυνατότητα πολυετών επεκτάσεων από το 2029 και μετά.

Η δεύτερη ανάθεση σύμβασης προέρχεται από πελάτη στην Ασία και αφορά στην προμήθεια αρκετών χιλιάδων θερμικών συστημάτων, που διευκολύνουν τη στόχευση υπό δύσκολες συνθήκες. Η ανάθεση τελεί υπό την έγκριση του προϋπολογισμού και των τελικών εγκρίσεων του χρήστη. Η παραγγελία αυτή επιβεβαιώνει τις προσπάθειες διαφοροποίησης της THEON, εξασφαλίζοντας παραγγελίες για προϊόντα πέρα από το ήδη εδραιωμένο χαρτοφυλάκιο συστημάτων νυχτερινής όρασης. Παρότι τα συστήματα νυχτερινής όρασης έχουν πλέον καταστεί βασικός εξοπλισμός για το στρατιωτικό προσωπικό, η εξέλιξή τους με προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως η θερμική απεικόνιση (είτε προσαρμοζόμενες σε κράνη, είτε σε άλλο εξοπλισμό του στρατιώτη), είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, CEO της THEON, δήλωσε: «Η υπογραφή αυτής της πρώτης συμφωνίας-πλαισίου υπογραμμίζει τη μετάβαση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ σε πιο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τον εξοπλισμό φορητών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας — όπως επισημάνθηκε και στην πρόσφατη ενημέρωση επενδυτών μας. Ήδη, βρισκόμαστε σε συζητήσεις με επιπλέον χώρες του ΝΑΤΟ για παρόμοιες συμφωνίες. Οι πρόσφατες επενδύσεις μας και οι μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες στον τομέα των λυχνιών ενίσχυσης εικόνας (Image Intensifier Tubes) μάς δίνουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα και με συνέπεια στην αυξημένη και συνεχιζόμενη ζήτηση από τους πελάτες μας.»

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, πρόσθεσε: «Οι νέες αυτές συμβάσεις επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις μας για προϊοντική διαφοροποίηση προς τις ψηφιακές και θερμικές τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν τη συνεχώς υψηλή ζήτηση για τον παραδοσιακό μας εξοπλισμό νυχτερινής όρασης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.»

Η THEON θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου στις 3 Νοεμβρίου και θα πραγματοποιήσει Ημέρα Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Day) στις 6 Νοεμβρίου στην Αθήνα, όπου θα αναλύσει περαιτέρω το όραμα και τη στρατηγική THEON NEXT.

