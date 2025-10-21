search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 23:15
21.10.2025 22:12

Οι μουσικοί του Μπροντγουέι απειλούν με απεργία

21.10.2025 22:12
broadway

Οι μουσικοί των θεάτρων του Μπροντγουέι, στη Νέα Υόρκη, απείλησαν σήμερα να ξεκινήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τους παραγωγούς, στο πλαίσιο μιας επαναδιαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τους όρους που διέπουν τα συμβόλαιά τους.

Δεκάδες θεάματα και μιούζικαλ θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις κινητοποιήσεις, μεταξύ αυτών τα διάσημα «Ο βασιλιάς των Λιονταριών», «Mamma Mia», ή «Αλαντίν», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του τοπικού παραρτήματος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Μουσικών.

«Εάν δεν έχουμε ένα νέο συμβόλαιο έως την Πέμπτη το πρωί, είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε αμέσως σε απεργία. Διατηρούμε, εντούτοις, την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία», γράφει η συνδικαλιστική ένωση.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επαναληφθούν αύριο Τετάρτη μεταξύ της ένωσής τους και της Broadway League, της ένωσης των παραγωγών αυτής της βιομηχανίας που αποτελεί πυλώνα της οικονομίας της Νέας Υόρκης, τα θεάματα της οποίας προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν το σύνολο των όρων των συμβολαίων τους (μισθολογικές απολαβές, ασφαλιστική κάλυψη, ασφάλεια στην εργασία κ.α).

«Διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει βρίσκονται σε εξέλιξη στο τραπέζι των συνομιλιών, όχι στον Τύπο», ανέφερε η Broadway League. «Εκτιμάμε τους μουσικούς μας και δεσμευόμαστε να εργαστούμε καλή τη πίστει προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη συμφωνία».

