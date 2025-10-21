search
ΘΕΑΤΡΟ

21.10.2025 13:47

«Ένα κάποιο κενό» της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικόν

21.10.2025 13:47
Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πολυβραβευμένου έργου «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον», που παρουσιάστηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές, καθώς και του έργου «Ενενήντα», το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, η Βαλέρια Δημητριάδου επιστρέφει με το τρίτο της θεατρικό έργο.

Επτά ιστορίες – Επτά διαφορετικοί άνθρωποι 

Επτά ιστορίες που εκτυλίσσονται παράλληλα –σαν εσωτερικά μονόπρακτα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους– αποκαλύπτοντας πως πίσω από την επιφάνεια της «κανονικότητας» υπάρχει κάτι εύθραυστο: ένα κενό που όλοι γνωρίζουμε, μα δύσκολα παραδεχόμαστε. Το κενό της μη σύνδεσης. Με τον εαυτό μας πρωτίστως –και κατ’ επέκταση- με τους άλλους.

Με λιτότητα, χιούμορ και συγκίνηση, οι σκηνές του έργου ισορροπούν ανάμεσα στην καθημερινότητα και την υπαρξιακή αναζήτηση, εστιάζοντας στον σύγχρονο άνθρωπο που πασχίζει να βρει φωνή και νόημα.

Πόσο εύκολα παραδινόμαστε στον αυτοματισμό της ρουτίνας, αφήνοντας τη ζωή να περνά με εμάς απόντες; 

Και όταν τελικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη μοναξιά μας, βρίσκουμε το θάρρος να την αντικρίσουμε – ή καταφεύγουμε στην ασφάλεια της απραξίας;

Κι αν ο κόσμος άλλαζε; Αν έπαυε να είναι όπως τον ξέρουμε και οι μέρες μας λιγόστευαν; Θα μέναμε ίδιοι; Θα παραμέναμε αμετακίνητοι, αμέτοχοι, φοβούμενοι την αλλαγή – ή θα επαναστατούσαμε;

Ταυτότητα παράστασης

  • Κείμενο/σκηνοθεσία/μουσική: Βαλέρια Δημητριάδου
  • Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
  • Κοστούμια: Δήμος Κλιμενώφ
  • Κίνηση: Κατερίνα Γεβετζή
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννα Αθανασίου και Τάσος Παλαιορούτας

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αθηνά Αλεξοπούλου, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Μιχάλης Πανάδης, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Αθηνά Σακαλή

Έναρξη: Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

  • Σάββατο: 18:00, Κυριακή: 21:00
  • Δευτέρα και Τρίτη: 20:00

