21.10.2025 10:03

Η θρυλική άνοδος των Κένεντι γίνεται σειρά στο Netflix με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ

21.10.2025 10:03
Michael-Fassbender-new

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Μάικλ Φασμπέντερ (Michael Fassbender) θα αναλάβει το ρόλο του πατριάρχη της οικογένειας Τζόζεφ Π. Κένεντι (Joseph P. Kennedy).

Η σειρά, θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια βασισμένη στο βιβλίο του Φρέντρικ Λόγκεβαλ (Fredrik Logevall), «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» και αναμένεται να αποτελέσει το αμερικανικό αντίστοιχο του «The Crown». Υπόσχεται ότι θα «αποκαλύψει τις προσωπικές σχέσεις, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν την πιο εμβληματική δυναστεία στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία».

Η πρώτη σεζόν θα ξεκινήσει τη δεκαετία του ΄30 καταγράφοντας την «απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του ανήσυχου δεύτερου γιου, Τζακ, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τη σκιά του “χρυσού παιδιού”, του μεγαλύτερου αδελφού του», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Ο Σαμ Σο (Sam Shaw) θα έχει το ρόλο του showrunner ενώ θα βρίσκεται και στην εκτελεστική παραγωγή, όπως και ο βραβευμένος σεναριογράφος Έρικ Ροθ (Eric Roth).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Τόμας Βίντερμπεργκ (Thomas Vinterberg).

Για τον Φασμπέντερ θα είναι η δεύτερη φορά που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη μετά τη σειρά του Paramount+ Premium «The Agency», της οποίας ο δεύτερος κύκλος βρίσκεται στα σκαριά.

