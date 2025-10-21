Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων από φωτιά σε εργοστάσιο δημιουργούν υγειονομική βόμβα

Κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στην Κέρκυρα, αποτελούν πλέον οι 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων μαζί με τις συσκευασίες τους, από τη φωτιά του εργοστασίου με νωπά τρόφιμα, κρέατα και ψάρια, πριν από πέντε ημέρες.

Ο κίνδυνος από την αποσύνθεση νωπών κρεάτων και ψαριών, είναι ορατός, ενώ το πρόβλημα μεγεθύνεται από την έλλειψη χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στο νησί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεχείς είναι οι συσκέψεις των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να βρεθεί μία λύση, καθώς η υπόθεση έχει μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Ακόμη, κρίσιμο είναι το πώς θα κινηθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε τα συνεργεία να μπουν μέσα στο εργοστάσιο, καθώς είναι επικίνδυνο, αφού τμήμα της οροφής έχει καταρρεύσει.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, έχει βρεθεί χώρος στο νησί, προκειμένου να γίνει η υγειονομική ταφή σε βάθος 60 μέτρων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, και μάλιστα σε χώρο πολύ μακριά από κατοικημένη περιοχή.

