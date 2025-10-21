search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:27
ΕΛΛΑΔΑ

21.10.2025 15:02

Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων από φωτιά σε εργοστάσιο δημιουργούν υγειονομική βόμβα

21.10.2025 15:02
kerkyra-fwtia-trofima

Κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στην Κέρκυρα, αποτελούν πλέον οι 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων μαζί με τις συσκευασίες τους, από τη φωτιά του εργοστασίου με νωπά τρόφιμα, κρέατα και ψάρια, πριν από πέντε ημέρες.

Ο κίνδυνος από την αποσύνθεση νωπών κρεάτων και ψαριών, είναι ορατός, ενώ το πρόβλημα μεγεθύνεται από την έλλειψη χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στο νησί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεχείς είναι οι συσκέψεις των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να βρεθεί μία λύση, καθώς η υπόθεση έχει μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Ακόμη, κρίσιμο είναι το πώς θα κινηθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε τα συνεργεία να μπουν μέσα στο εργοστάσιο, καθώς είναι επικίνδυνο, αφού τμήμα της οροφής έχει καταρρεύσει.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, έχει βρεθεί χώρος στο νησί, προκειμένου να γίνει η υγειονομική ταφή σε βάθος 60 μέτρων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, και μάλιστα σε χώρο πολύ μακριά από κατοικημένη περιοχή.

xaritsis vouli 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τολμήστε να την εφαρμόσετε και θα πέσετε από τη λαϊκή κατακραυγή»  

sarkozy 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Θα κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής; Ποια η διαδικασία για το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε

agnostos-stratiotis-23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ένσταση αντισυνταγματικότητας από αντιπολίτευση και σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση – live

putin trump 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χείρα βοηθείας στον Ζελένσκι από τους συμμάχους της Ουκρανίας εν μέσω φόβων για μια «κακή» συμφωνία Τραμπ-Πούτιν

kallidromiou
ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό «φράκαρε» επί δύο ώρες στην Καλλιδρομίου – Προκάλεσε φθορές σε οχήματα

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

