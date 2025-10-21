Στον πάγο η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν μετά την απαίτηση των Ευρωπαίων για άμεση εκεχειρία που ζητά παγίως το Κίεβο

Η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν μπήκε «στον πάγο» την Τρίτη, καθώς η απόρριψη από τη Μόσχα της άμεσης κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία φέρεται να είναι το πρόσχημα για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον», μετά την «παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, αλλά επέλεξαν να μην πραγματοποιήσουν μια συνάντηση αυτοπροσώπως.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αυτός και ο Πούτιν θα συναντηθούν σύντομα στην Ουγγαρία για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά ο Πούτιν δεν ήταν πρόθυμος να εξετάσει παραχωρήσεις. Η Μόσχα απαιτεί εδώ και καιρό από την Ουκρανία να συμφωνήσει να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη πριν από οποιαδήποτε εκεχειρία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν την Τρίτη την Ουάσινγκτον να επιμείνει στην απαίτησή της για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τις τρέχουσες γραμμές μάχης να χρησιμεύουν ως βάση για οποιεσδήποτε μελλοντικές συνομιλίες. Ο Τραμπ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν και συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήλπιζε σε μια ακόμη συνάντηση υψηλού προφίλ με τον Ρώσο ηγέτη, μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής του Αυγούστου στην Αλάσκα να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι προετοιμασίες της συνόδου κορυφής αντιμετώπισαν ένα εμπόδιο και οι δύο πλευρές ανέβαλαν μια προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη την Πέμπτη. Οι Λαβρόφ και Ρούμπιο μίλησαν τηλεφωνικά τη Δευτέρα. Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο τόπος και ο χρόνος της επόμενης συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν ήταν λιγότερο σημαντικά από την ουσία της εφαρμογής των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν υπάρχει σαφής ημερομηνία και ότι απαιτείται «σοβαρή προετοιμασία» για μια σύνοδο κορυφής και ότι αυτό μπορεί να χρειαστεί χρόνο.

«Ακούστε, έχουμε μια κατανόηση των προέδρων, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε ό,τι δεν έχει οριστικοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες». Ερωτηθείς εάν η Μόσχα έχει συνεννόηση για μια πιθανή ημερομηνία για τη σύνοδο κορυφής, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι, δεν υπάρχει συνεννόηση».

«Υποθέτω ότι οι Ρώσοι ήθελαν πάρα πολλά»

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει εγκαταλείψει δημόσια τα σχέδιά της για συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, βρέθηκε στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπου έγραψε στο Facebook: «Έχουμε μπροστά μας κάποιες σοβαρές μέρες».

Ωστόσο, δύο ανώτεροι Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι η αναβολή της συνάντησης Ρούμπιο-Λαβρόφ ήταν ένα σημάδι ότι οι Αμερικανοί θα ήταν απρόθυμοι να προχωρήσουν σε μια σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν, εκτός εάν η Μόσχα υποχωρήσει από τις απαιτήσεις της.

«Υποθέτω ότι οι Ρώσοι ήθελαν πάρα πολλά και έγινε προφανές για τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τον Τραμπ στη Βουδαπέστη», είπε ένας. Οι Ρώσοι «δεν έχουν αλλάξει καθόλου τη θέση τους και δεν συμφωνούν να “σταματήσουν εκεί που βρίσκονται”», είπε ο δεύτερος διπλωμάτης. «Και υποθέτω ότι ο Λαβρόφ είπε την ίδια κουβέντα και ο Ρούμπιο είπε: “Τα λέμε αργότερα”».

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι ο Τραμπ δεν θα καταφέρει να αποσπάσει παραχωρήσεις

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Πούτιν για δεύτερη φορά χωρίς να λάβει σοβαρές παραχωρήσεις από τον Ρώσο ηγέτη.

Σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη, οι ηγέτες ευρωπαϊκών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της ΕΕ, δήλωσαν ότι «υποστηρίζουν σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων». Ο Τραμπ έχει συχνά αλλάξει την έμφαση που δίνει δημόσια όταν μιλάει για την Ουκρανία. Αλλά την περασμένη Παρασκευή, μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ρητά τη θέση ότι η εκεχειρία θα πρέπει να ξεκινήσει με τις δυνάμεις στις τρέχουσες θέσεις τους.

Το Reuters και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί ανέφεραν ότι η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι κεκλεισμένων των θυρών ήταν αμφιλεγόμενη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί επανειλημμένα βωμολοχίες και να πιέζει τον Ζελένσκι να αποδεχτεί ορισμένες ρωσικές απαιτήσεις.

Αλλά ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνάντηση ως επιτυχημένη, επειδή κατέληξε με τον Τραμπ να υποστηρίζει δημόσια μια κατάπαυση του πυρός στα σημερινά όρια, τη μακροχρόνια θέση του Κιέβου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα με τον Ζελένσκι ως προσκεκλημένο τους, πρώτα σε μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ και στη συνέχεια σε μια συνάντηση του «συνασπισμού των πρόθυμων» χωρών όπου συζητείται μια δύναμη ασφαλείας για να εγγυηθεί μια μεταπολεμική διευθέτηση στην Ουκρανία. Η Ρωσία απορρίπτει μια τέτοια διεθνή δύναμη ασφαλείας.

Η επιλογή της Βουδαπέστης ως τόπου διεξαγωγής της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ είναι αμφιλεγόμενη εντός της ΕΕ, όπου ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί εξαίρεση ως ένας από τους λίγους ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τη Ρωσία. Οποιοδήποτε ταξίδι στη Βουδαπέστη θα απαιτούσε από τον Πούτιν να πετάξει μέσω του εναέριου χώρου άλλων χωρών της ΕΕ. Η Πολωνία δήλωσε την Τρίτη ότι θα μπορούσε να αναγκάσει το αεροπλάνο του Πούτιν να προσγειωθεί και να τον συλλάβει με διεθνές ένταλμα εάν πετάξει πάνω από το έδαφός της, αλλά η Βουλγαρία δήλωσε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της για να φτάσει στη συνάντηση.

