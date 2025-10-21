search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.10.2025 21:29

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, με μάλωνε και είχε σχέσεις» – Απολογείται αύριο ο 18χρονος που στραγγάλισε τη μητέρα του

21.10.2025 21:29
trikalla

Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή θα απολογηθεί αύριο Τετάρτη 22/10 ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στο Φλαμούλι Τρικάλων.

«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω. Με μάλωνε και είχε πολλές σχέσεις», είπε στους αστυνομικούς μόλις έφτασαν στο σπίτι και βρήκαν τη σορό της 54χρονης.

Οι γονείς του πήραν διαζύγιο πριν από 10 χρόνια

Ο πατέρας και η μητέρα του 18χρονου πήραν διαζύγιο πριν από 10 χρόνια. Εκείνος και η αδελφή του, ζούσαν με τον πατέρα του σε γειτονικό χωριό. Ο 18χρονος την Παρασκευή πήγε στο σπίτι της τη μητέρας της για να μείνει μαζί της λίγες ημέρες.

Το πρωί γύρω στις 12.30 ήταν καθισμένοι στον καναπέ και παρακολουθούσαν τηλεόραση, όταν ο 18χρονος σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο, πήρε μία πετσέτα και την στραγγάλισε. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημα του.

Ο 18χρονος φέρεται να δεχόταν μπούλινγκ από τους συμμαθητές του για την οικογενειακή του κατάσταση.

Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον οι σχέσεις της 54χρονης με τον 18χρονο γιο της ήταν τεταμένες, ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε πως θα φτάσει στο σημείο να τη σκοτώσει.
Ο πατέρας του 18χρονου κατέθεσε πως δεν γνωρίζει τι οδήγησε τον γιο του στην πράξη του.

