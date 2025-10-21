search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 14:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 14:00

Τσίπρας για Άγνωστο Στρατιώτη: Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει ένα Μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής

21.10.2025 14:00
alexis_tsipras_new_123

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για «μνημείο καταστολής», «αντισυνταγματικές απαγορεύσεις» και «πατριδοκαπηλεία».

Με ανάρτησή του στα social media, o πρώην πρωθυπουργός υπογράμμίζει ότι το μνημείο είναι «μια πρόκληση στη συλλογική μας μνήμη. Για να θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Την κατακτούμε και την προστατεύουμε με αγώνες» και υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «με την τροπολογία του, δείχνει ότι δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Άγνωστου Στρατιώτη, της Ιστορίας, των νόμων και του Συντάγματος. Θα καταλάβει, ελπίζω σύντομα, ότι ιδιοκτήτης είναι άλλος – ο ελληνικός λαός».

Αναλυτικά, ο Α. Τσίπρας γράφει:

Μπροστά στη Βουλή, στο μέτωπο της Πλατείας Συντάγματος, το Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, δεν είναι μια τυπική πρόσκληση για να καταθέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι της εξουσίας.
Είναι μια πρόκληση στη συλλογική μας μνήμη.
Για να θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται.
Την κατακτούμε και την προστατεύουμε με αγώνες.
Είναι όμως και μια κραυγή, που με τη δύναμη των αισθημάτων του λαού μας και τη συγκίνηση της θυσίας, διατρέχει το χρόνο μέχρι σήμερα.
Εκεί, έδωσε όνομα ο λαός της Αθήνας στην Πλατεία Συντάγματος, με την επανάστασή του, στις 3 του Σεπτέμβρη του 1843.
Εκεί, στις 25 Μαρτίου του 1943, χιλιάδες Έλληνες, που διαδήλωναν την αντίστασή τους στη ναζιστική κατοχή, χτυπήθηκαν βάναυσα και «στο ψαχνό» από τους Ιταλούς καραμπινιέρους.
Εκεί, παίρνουν το πιο βαθύ τους νόημα όλοι οι αγώνες του λαού μας για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
Εκεί είναι το μεγάλο θέατρο του έθνους, με πρωταγωνιστή το λαό.
Κανείς, δεν μπορεί να αποστειρώσει τον Άγνωστο Στρατιώτη και το Σύνταγμα.
Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει ένα Μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής και αντισυνταγματικών απαγορεύσεων.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ευτελίζει τον Άγνωστο Στρατιώτη, για να παίξει τα γνωστά παιγνίδια με την άκρα Δεξιά και την πατριδοκαπηλία.
Και κανείς δεν έχει δικαίωμα, εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο Μνημείο, να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς των Τεμπών.
Κανείς.
Με εξαίρεση τον κύριο Μητσοτάκη.
Που με την τροπολογία του, δείχνει ότι δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Άγνωστου Στρατιώτη, της Ιστορίας, των νόμων και του Συντάγματος.
Θα καταλάβει, ελπίζω σύντομα, ότι ιδιοκτήτης είναι άλλος – ο ελληνικός λαός.

Διαβάστε επίσης

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ – Αριστέα Βολιτάκη: Πληρώθηκαν σχεδόν 5.000 δεσμευμένα ΑΦΜ την περίοδο Οκτωβρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2023

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

«Μετωπική» Μαρινάκη – Βούλγαρη για τα Τέμπη – «Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν από την κρατική αναλγησία» – «Το ίδιο να πείτε και για το Μάτι» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vandi-peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό – «Οι αστυνομικοί ενήργησαν ως όφειλαν» (Video)

onaseio_1_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από το Ωνάσειο Νοσοκομείο: Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων (Photo/Video)

iatriko-ergastirio-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στην εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων» –  Καταργούν τα δύο δημόσια εργαστήρια ιστοσυμβατότητας των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς»

dimitris-piatas-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Πιατάς: «Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω» (Video)

theon
BUSINESS

Η THEON υπογράφει μακροπρόθεσμη συμφωνία-πλαίσιο προμήθειας με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και λαμβάνει ανάθεση σύμβασης για θερμικές διόπτρες από ασιατική χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 14:46
vandi-peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό – «Οι αστυνομικοί ενήργησαν ως όφειλαν» (Video)

onaseio_1_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από το Ωνάσειο Νοσοκομείο: Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων (Photo/Video)

iatriko-ergastirio-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στην εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων» –  Καταργούν τα δύο δημόσια εργαστήρια ιστοσυμβατότητας των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς»

1 / 3