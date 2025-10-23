Η αξία της συνέπειας στην κοινωνική προσφορά

Στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται η HELLENiQ ENERGY, η κοινωνική προσφορά δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, αλλά αποτελεί μια διαχρονική δέσμευση με συνέπεια και συνέχεια.

Από την έναρξη του Προγράμματος Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων, το οποίο υλοποιείται περισσότερο από δέκα χρόνια σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τις Ιερές Μητροπόλεις, καλύπτονται σταθερά βασικές επισιτιστικές ανάγκες οικογενειών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη συνεργασία, έχει διαμορφωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες στο Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη.

Στιγμιότυπα από την προετοιμασία δεμάτων στο ενοριακό συσσίτιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας

Στο πλαίσιο των φετινών Χριστουγέννων, η στήριξη του εορταστικού τραπεζιού περίπου 500 οικογενειών δεν αποτέλεσε μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά συνέχεια ενός προγράμματος που, σε μηνιαία βάση, στηρίζει περίπου 1.700 οικογένειες και έχει διαθέσει περισσότερους από 1.600 τόνους τροφίμων από την έναρξή του έως σήμερα.

Ιδιαίτερη αξία έχει και η σταθερή, συμπληρωματική συμμετοχή των εργαζομένων της HELLENiQ ENERGY, οι οποίοι, μέσα από οργανωμένες εθελοντικές δράσεις, συνδράμουν ενεργά στην παρασκευή, τη μεριδοποίηση και τη διανομή γευμάτων στα κοινωνικά συσσίτια, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία των κοινωνικών δομών σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Στιγμιότυπα από την προετοιμασία δεμάτων στο ενοριακό συσσίτιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας

Όπως επισημαίνουν και οι τοπικοί φορείς, η διαρκής παρουσία και η σταθερότητα αυτής της προσφοράς είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά για τις οικογένειες που στηρίζονται από τις δομές αυτές, όχι μόνο τις ημέρες των γιορτών, αλλά σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η συνέπεια στην κοινωνική προσφορά δεν είναι απλώς μια πράξη αλληλεγγύης. Είναι επιλογή ευθύνης και μια σταθερή επένδυση στην κοινωνική συνοχή.

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας μαζί με τους εθελοντές της HELLENiQ ENERGY στο ενοριακό συσσίτιο του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ευόσμου

Στιγμιότυπα από την εθελοντική δράση στο ενοριακό συσσίτιο του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ευόσμου με την υποστήριξη του Πατέρα Ιωάννη Μεχτερίδη

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας μαζί με τους εθελοντές της HELLENiQ ENERGY στο ενοριακό συσσίτιο του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ευόσμου

