ΟΠΕΚΕΠΕ: Με παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα οι .. αγρότες που απολογήθηκαν – Μάγειρας και σερβιτόρος ανάμεσά τους

Σερβιτόροι, μάγειρες, και έγκυες γυναίκες περιλαμβάνονται στους… αγρότες που απολογήθηκαν την Παρασκευή, για το σκάνδαλο επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 11 που απολογήθηκαν αφέθηκαν σε πρώτο στάδιο ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όσο συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ισχυριζόμενοι πως κινήθηκαν με νόμιμο τρόπο προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις. Μάλιστα κάποιοι υποστήριξαν πως έλαβαν επιδοτήσεις από 500 έως 1000 ευρώ ως νέοι αγρότες.

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εργάζεται ως μάγειρας, υποστήριξε: «Ακολούθησα όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να επιδοτηθώ ως νέος αγρότης. Έλαβα επιδότηση 800 ευρώ».

«Έπρεπε να εργαστώ παράλληλα για να τα βγάλω πέρα. Εργαζόμουν ως μάγειρας για 120 μέρες όπως προβλέπεται από το νόμο. Η αίτησή μου ως νέος αγρότης έχει εγκριθεί» είπε ενώπιον της ανακρίτριας.

Αλλά και ένας σερβιτόρος ήταν μεταξύ αυτών που μπήκε στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες: «Έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο ποσό, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ.

Περίμενα να έρθουν και τα υπόλοιπα χρήματα, για να προχωρήσω την αγροτική μου δραστηριότητα, ωστόσο δεν τα έχω λάβει ακόμα. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή» φέρεται να τόνισε.

Ακόμα, μία νεαρή έγκυος γυναίκα, η οποία άνοιξε τον κύκλο των απολογιών το πρωί, φέρεται να ισχυρίστηκε πως εξαπατήθηκε. «Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού.

Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω» φέρεται να είπε στην απολογία της και συνέχισε: «Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μου ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα.

Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες». Ισχυρίστηκε στη συνέχεια πως ενημερώθηκε ότι «οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Οι σημερινοί κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την κατηγορία, βρίσκονται χαμηλά στην «πυραμίδα» της οργάνωσης, καθώς φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις από 500 έως 1000 ευρώ.

