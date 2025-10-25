search
25.10.2025 15:37

Εuroleague: Άγριο ξύλο στο γήπεδο της Παρτιζάν ανάμεσα στους οπαδούς της ομάδας (Video)

25.10.2025 15:37
PARTIZA1

Μεγάλη ένταση και σύρραξη προκλήθηκε στις εξέδρες της «Μπεογκράτσκα Αρένα» μεταξύ φιλάθλων της Παρτιζάν  κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρί στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται η ένταση στις εξέδρες του γηπέδου, με τους Σέρβους οπαδούς να φτάνουν ακόμα και σε μάχες σώμα με σώμα.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ της Σερβίας, αφορμή για να ξεσπάσει η ένταση, ήταν ένα πλακάτ πολιτικού περιεχομένου που αναρτήθηκε, το οποίο προκάλεσε διχασμό στην κερκίδα.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που έχει ανέβει στο Twitter, ένας φίλος της Παρτιζάν κράτησε ένα πλακάτ, το οποίο έγραφε: «Φοιτητές μέσα, ο Βούτσιτς έξω, προδότης, όποιος στηρίζει τη BIA (μυστική υπηρεσία) είναι σκουπίδι».

Δύο ή τρεις άνδρες πλησίασαν τον νεαρό που κρατούσε το πλακάτ, ζητώντας του με έντονο ύφος να το κατεβάσει. Η άμεση αντίδραση όσων βρίσκονταν γύρω του, όμως, τους απέτρεψε από το να τον προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν.

Το πλήθος στο γήπεδο άρχισε αμέσως να τους αποδοκιμάζει, ενώ, σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, οι διαφωνούντες με το πλακάτ επέστρεψαν λίγο αργότερα – αυτή τη φορά περισσότεροι – και κατάφεραν προσωρινά να πετύχουν τον σκοπό τους.

Προσωρινά, γιατί λίγο αργότερα το πλακάτ υψώθηκε ξανά στα χέρια του ίδιου νεαρού.

