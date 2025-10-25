search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 21:19
25.10.2025 15:06

Super League: «Μπλόκο» στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΛ στις Σέρρες

25.10.2025 15:06
Την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων της ΠΑΕ ΑΕΛ στις Σέρρες για τον ποδοσφαιρικό αγώνα με τον Πανσερραϊκό αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΠΑΕ ΑΕΛ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 8ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Πανσερραϊκός 1964 – ΠΑΕ ΑΕΛ, o οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στις 19:30, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με γνώμονα «τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

valencia
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Διαδήλωση έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

nba 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα με στημένα παιχνίδια στο NBA: Ισχυρές οικογένειες της Μαφία πίσω από την υπόθεση

india-pakistan-7823
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: «Θα είμαστε σε ανοικτό πόλεμο με το Αφγανιστάν αν αποτύχουν οι συνομιλίες»

opekepe new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση

pasok_1510_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε από διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη ο Παπαβασιλείου – Αποθέωνε τον Μητσοτάκη στο παρελθόν μέσω social media

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

