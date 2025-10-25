Η σφυρίχτρα της Ευρωλίγκα ράγισε – Όταν η αμφισβήτηση σκεπάζει τη λάμψη

Το βίντεο ντοκουμέντο των Σερβικών αστυνομικών αρχών να εισβάλουν στο σπίτι του Ούρος Νίκολιτς και να του βάζουν χειροπέδες κάνει το γύρο του κόσμου, προκαλώντας αλγεινές εντυπώσεις.

Είναι γεγονός ότι η Ευρωλίγκα βιώνει μια κρίση που δεν έχει να κάνει με τακτικές, ριμπάουντ ή ποσοστά ευστοχίας. Είναι η κρίση της εμπιστοσύνης. Μια διαρκής σκιά που πλανάται πάνω από τη διαιτησία της διοργάνωσης και απειλεί να αλλοιώσει το ίδιο το νόημα του ανταγωνισμού. Όλο και πιο συχνά, το βλέμμα των φιλάθλων δεν στρέφεται στο ταμπλό, αλλά στη σφυρίχτρα. Και πίσω από αυτή, σε μια σειρά από περιστατικά που, αν και διαφορετικά, συνθέτουν μια ανησυχητική εικόνα.

Δεν είναι τυχαίο πως πάρα πολλές ομάδες σχεδόν μετά από κάθε αγώνα διαμαρτύρονται για τα σφυρίγματα των γκρι.

Και ένας καλοπροαίρετος μιλήσει για «ανθρώπινα λάθη» η περίπτωση του Νίκολιτς έρχεται να προκαλέσει ερωτήματα που δύσκολα μια μεγάλη διοργάνωση, όπως η Ευρωλίγκα, μπορεί να απαντήσει. Ποιος δεν θυμάται τον αείμνηστο Θανάση Γιαννακόπουλο να πετά χαρτονομίσματα στον Μπερτομέου (πρώην επικεφαλής της Ευρωλίγκα) και στον διαιτητή Αρτεάγκα που με τα σφυρίγματά του στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού με την ΤΣΣΚΑ έδειξε πως ήθελε να χάσει ο Παναθηναικός. «Αν ο Παναθηναϊκός είχε χάσει αυτόν τον τελικό, θα μιλάγαμε για τη μεγαλύτερη κλοπή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ!» έλεγε και ξαναέλεγε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, που αντέδρασε αυθόρμητα, σκεπτόμενος ότι η ΤΣΣΚΑ είχε διαιτητική βοήθεια για να «γυρίσει» τον τελικό από το μείον 23 στο μηδέν.

Και δεν είναι μονάχα ο τρόπος που διευθύνουν τους αγώνες οι διαιτητές προκαλώντας την αμφισβήτηση φιλάθλων, παικτών και παραγόντων. Όχι βέβαια όλων γιατί κάποιοι παράγοντες δεν έχουν να πουν τίποτε για τη διαιτησία.

Μόλις το 2023 ο Ουκρανός διαιτητής Μικόλα Αμπρόσοφ έριξε βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σε συνέντευξή του ανάφερε ότι δέχτηκε μία κλήση από τον συμπατριώτη του, επίσης διαιτητή, Μπόρις Ρίζικ, ο οποίος μίλησε εξ ονόματος του Έλληνα διαιτητή, Ηλία Κορομηλά αναφορικά με τον 2ο τελικό του EuroCup το 2021, με αντιπάλους τη Μονακό και την Ούνικς Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη. Ο Αμπρόσοφ κατήγγειλε δημόσια τον Κορομηλά πως μέσω του συμπατριώτη του, Μπόρις Ρίζικ προσπάθησε κωδικοποιημένα να τον δωροδοκήσει με 10.000 ευρώ για να σφυρίξει υπέρ της ρωσικής ομάδας. Ο Ουκρανός επισήμανε πως δε δέχτηκε, τονίζοντας μάλιστα πως είχε νικήσει τελικά η Μονακό.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ευρωλίγκα η οποία ξεκίνησε εσωτερική έρευνα από την οποία δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό και έτσι οι Κορομηλάς και Ρίζικ βγήκαν αθώοι. “Το αποτέλεσμα της έρευνας που έγινε, που στηρίχθηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από ανεξάρτητη αρχή, έδειξαν ότι δεν υπάρχει απόδειξη που να οριοθετεί προσπάθεια δωροδοκίας, κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση απορρίπτεται” ανέφερε η ανακοίνωση της Ευρωλίγκα.

Ακολούθησε όμως ένα απίστευτο περιστατικό που αποδείκνυε ότι η διαιτησία της Ευρωλίγκα πάει από το κακό στο χειρότερο. Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Σλοβένος διαιτητής Ματέι Μπολτάουζερ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου επειδή φέρεται να έκλεψε ένα μπουκάλι αρώματος αξίας περίπου 220 ευρώ από κατάστημα duty-free. Το γεγονός προκάλεσε αμηχανία και ειρωνεία στα social media, αλλά και ένα βαθύτερο ερώτημα: πώς ένας άνθρωπος που καλείται να απονέμει δικαιοσύνη στα παρκέ μπορεί να εμπλακεί σε τόσο ταπεινωτικό περιστατικό; Η EuroLeague άνοιξε πειθαρχική διαδικασία και επέβαλε αποκλεισμό για ένα χρόνο στον Ματέι Μπολτάουζερ, όμως είχε δεχθεί ακόμη ένα το πλήγμα στην αξιοπιστία της.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, πριν από λίγα 24ωρα όπως προαναφέρθηκε συνελήφθη ο Ούρος Νίκολιτς στο σπίτι του ως ύποπτος σε εγκληματική οργάνωση. Στην οικία του βρέθηκαν 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και πανάκριβα ρολόγια. Αν και η EuroLeague τον απέκλεισε αμέσως από όλες τις διοργανώσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα , η υπόθεση Νίκολιτς πυροδότησε νέο κύμα δυσπιστίας.

Πολλοί ήταν εκείνοι που μετά από αυτό το περιστατικό θυμήθηκαν κάποια stories στο Instagram του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο οποίος εδώ και χρόνια είναι ο μόνος που παλεύει ένα ολόκληρο σύστημα και από τις πρώτες του τοποθετήσεις είχε μιλήσει ανοιχτά για διαιτητές που χρηματίζονται και για παιχνίδια που κρίνονται εκτός παρκέ. Αλλά όλοι, ακόμη και εγχώριοι παράγοντες του αθλητισμού έσπευσαν να τον διαβάλουν και να τον κατηγορήσουν ότι δυσφημεί τη διοργάνωση και το μπάσκετ.

Ο ίδιος είχε αναφερθεί προσωπικά στον Νίκολιτς και για τις διαιτητικές του αποφάσεις, με αποκορύφωμα τη διαιτησία στο ματς κόντρα στην Αναντολού Εφές στο Game 2 των περυσινών playoffs ενώ είχε ανεβάσει και story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram λίγες ώρες μετά ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, πέρυσι που είχε βρει νικητές τους ερυθρόλευκους με 76-74.

Σήμερα, η EuroLeague προσπαθεί να υπερασπιστεί την εικόνα της, μιλώντας για «μηδενική ανοχή» στη διαφθορά και ενισχυμένα πρωτόκολλα ηθικής. Οι φίλαθλοι και οι παράγοντες δεν πείθονται με ανακοινώσεις, θέλουν πράξεις. Θέλουν να βλέπουν τους διαιτητές να μην είναι εκείνοι οι πρωταγωνιστές ενός αγώνα. Γιατί χωρίς καθαρή διαιτησία, κανένα τρίποντο, καμία νίκη και κανένα τρόπαιο δεν αρκεί για να σώσει το ίδιο το παιχνίδι.

