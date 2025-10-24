Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

Με «όπλα» την άμυνα και τον επιθετικό πλουραλισμό, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, βελτιώνοντας σε 4-2 το ρεκόρ του στην Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 96-71 των Βαυαρών, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τέταρτη ήττα τους και δεύτερη διαδοχική.

Στην 4η νίκη τους στο σύνολο στη διοργάνωση φέτος και 2η διαδοχική οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» η πιεστική άμυνα που υποχρέωσε σε 18 λάθη τους Βαυαρούς (είχαν 17 ασίστ) και ο πλουραλισμός στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός που είχε 25 ασίστ για 10 λάθη, από το Μόναχο πάει… Μύκονο και εν συνεχεία δίνει τέσσερα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στη Euroleague, αρχής γενομένης κόντρα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, την Τετάρτη (29/10).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους εκ των οποίων τους 9 πρώτους πέτυχε στην πρώτη περίοδο με 3/7 τρίποντα. Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 18 πόντους (3/5 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόντα Χολ αυτή τη φορά είχε σημαντική προσφορά με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ επιτρέποντας στον βασικό σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ ν’ αγωνιστεί για 19:38΄ λεπτά. Ο Τάισον Ουόρντ έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα και σημείωσε 9 πόντους. Όλα αυτά στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση στη Euroleague μετά από κάποιες εβδομάδες των Τόμας Ουόκαπ (7 πόντοι, 8 ασίστ), Εβάν Φουρνιέ (9 πόντοι με 2/6 τρίποντα και 4 ασίστ) και Σακίλ ΜακΚίσικ (5 πόντοι, 3 κλεψίματα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία αρχηγό του Κώστα Παπανικολάου, ενώ αν και ήταν στη δωδεκάδα δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Σέιμπεν Λι και Κώστας Αντετοκούνμπο. Εκτός δωδεκάδας ήταν οι Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, ενώ ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει ο Κίναν Έβανς.

Από την Μπάγερν που υποχώρησε στο 2-4, ο Αντρέας Ομπστ σημείωσε 15 πόντους (3/6 τρίποντα). Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα τέλειωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους πέτυχε ο Ισιά Μάικ.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96

Σε αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 92-75

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 71-96

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 69-79

Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία) 83-101

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1

Παναθηναϊκός 4-2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2

Παρί (Γαλλία) 4-2

Ολυμπιακός 4-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-2

Παρτιζάν (Σερβία) 3-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3

Μονακό (Μονακό) 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3

Βαλένθια (Ισπανία) 3-3

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-3

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-4

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6

