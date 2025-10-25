Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

Το γκολ που πέτυχε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Στράτος Σβάρνας διακρίθηκε στη League Phase του Conference League στο παιχνίδι της Ράκοφ με τη Σίγκμα Όλομουτς.

Το γκολ που πέτυχε, λοιπόν, ο Έλληνας στόπερ με άπιαστο βολέ στην κίνηση, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1, αναδείχθηκε από την UEFA ως το κορυφαίο της αγωνιστικής.

⚽️ Unbelievable goals from Svarnas, Augustyniak and Panichelli 🤯



Which strike was your favourite? 👀@FlixBus_DE | #UECLGOTD — UEFA Conference League (@Conf_League) October 23, 2025

Εν τω μεταξύ, ο Έλληνας αμυντικός γλίτωσε στο 90’ την ομάδα του από ήττα.

