25.10.2025 00:17

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

25.10.2025 00:17
svarnas 44- new

Το γκολ που πέτυχε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Στράτος Σβάρνας διακρίθηκε στη League Phase του Conference League στο παιχνίδι της Ράκοφ με τη Σίγκμα Όλομουτς.

Το γκολ που πέτυχε, λοιπόν, ο Έλληνας στόπερ με άπιαστο βολέ στην κίνηση, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1, αναδείχθηκε από την UEFA ως το κορυφαίο της αγωνιστικής.

Εν τω μεταξύ, ο Έλληνας αμυντικός γλίτωσε στο 90’ την ομάδα του από ήττα.

