Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το γκολ που πέτυχε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Στράτος Σβάρνας διακρίθηκε στη League Phase του Conference League στο παιχνίδι της Ράκοφ με τη Σίγκμα Όλομουτς.
Το γκολ που πέτυχε, λοιπόν, ο Έλληνας στόπερ με άπιαστο βολέ στην κίνηση, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1, αναδείχθηκε από την UEFA ως το κορυφαίο της αγωνιστικής.
Εν τω μεταξύ, ο Έλληνας αμυντικός γλίτωσε στο 90’ την ομάδα του από ήττα.
Διαβάστε επίσης:
Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν
Euroleague: Τραυματισμοί και αστοχία κόστισαν στον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, 92-75 η Βίρτους
Ράφα Μπενίτεθ: Η πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό – «Η δουλειά ξεκινά» (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.