search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:23
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 23:10

Euroleague: Τραυματισμοί και αστοχία κόστισαν στον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, 92-75 η Βίρτους

24.10.2025 23:10
pao sloukas

Ο Παναθηναϊκός «παραδόθηκε» στην Μπολόνια, «πληγωμένος» από απουσίες και τραυματισμούς που τον «γκρέμισαν» από την κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague. Στη χειρότερη τους φετινή εμφάνιση, επιθετικά και αμυντικά, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 92-75 από τη Βίρτους, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχωρώντας στο 4-2 και δίνοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των τριών θετικών αποτελεσμάτων. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί «έπιασαν» το τριφύλλι στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-2, γράφοντας το «3/3» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Ο Παναθηναϊκός «ταξίδεψε» στην Μπολόνια με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, λόγω του τραυματισμού του Ρισόν Χολμς, είδε τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο να σφίγγουν τα δόντια και να αγωνίζονται με ελαφρά διαστρέμματα στο δεξί πόδι, ενώ από εχθές είχε… χάσει και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, συν τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.

«Πληγωμένος» και χωρίς λύσεις από τον πάγκο, ο επτάστερος κόλλησε στον αμυντικό… βάλτο της καλά διαβασμένης Βίρτους και χωρίς μακρινό σουτ (4/21 τρίποντα) και ριμπάουντ (28 έναντι 39) έχασε με το… καλησπέρα την επαφή, για να δει στην τρίτη περίοδο τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές, μετά από διαμαρτυρίες του Τούρκου τεχνικού για αντιαθλητικό που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν και να σηκώσει πρόωρα… λευκή πετσέτα.

Ο Κέντρικ Ναν ξεχώρισε από την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού με 19 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς και 14 ο Τσέντι Όσμαν.

Από την Βίρτους που κυριάρχησε και στο κομμάτι της δημιουργίας (22ασ.) και μέτρησε 10 κλεψίματα, έλαμψε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 22 πόντους, ενώ με 15 τελείωσε τον αγώνα ο Μάθιου Μόργκαν και 14 ο Άλεν Σμάιλαγκιτς. Ωστόσο, αυτός που κέρδισε τον τίτλο του MVP ήταν ο Αλεσάντρο Παγιόλα με την all around εμφάνιση του (7π. με 2/3τρ., 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 κλεψίματα). 

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75

Αποτελέσματα – 6η αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Πέμπτη 23/10

Βιλερμπάν-Dubai Basketball 85-79
Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό 85-77
Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις 73-88
Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια 100-103
Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια 90-72

Παρασκευή 24/10

Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε 69-79
Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός 92-75
21:30 Παρτίζαν-Παρί
21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
Ζάλγκιρις 4-2
Ερυθρός Αστέρας 4-2
Βίρτους Μπολόνια 4-2
Παναθηναϊκός 4-2
Παρί 3-2
Ολυμπιακός 3-2
Παρτίζαν 3-2
Μονακό 3-3
Φενέρμπαχτσε 3-3
Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
Μπαρτσελόνα 3-3
Βαλένθια 3-3
Dubai Basketball 3-3
Μπάγερν Μονάχου 2-3
Αρμάνι Μιλάνο 2-4
Βιλερμπάν 2-4
Μακάμπι 2-4
Αναντολού Εφές 2-4
Μπασκόνια 0-6

Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)

Τρίτη 28/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν
21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι
21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball
21:45 Παρί-Αναντολού Εφές
22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν
21:15 Ολυμπιακός-Μονακό

Διαβάστε επίσης:

Ντιέγκο Μαραντόνα: Σουηδική εταιρεία έκλεισε συμφωνία με τους κληρονόμους του για τη δημιουργία εμπορικής μάρκας

Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής: Εκτός βάθρου στους κρίκους ο Πετρούνιας, κατέκτησε την 5η θέση (video)

Κύπελλο μπάσκετ: Tα ζευγάρια του Final 8 – Ξανά μόνο στον τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:19
svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

1 / 3