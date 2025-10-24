Euroleague: Τραυματισμοί και αστοχία κόστισαν στον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, 92-75 η Βίρτους

Ο Παναθηναϊκός «παραδόθηκε» στην Μπολόνια, «πληγωμένος» από απουσίες και τραυματισμούς που τον «γκρέμισαν» από την κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague. Στη χειρότερη τους φετινή εμφάνιση, επιθετικά και αμυντικά, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 92-75 από τη Βίρτους, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχωρώντας στο 4-2 και δίνοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των τριών θετικών αποτελεσμάτων. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί «έπιασαν» το τριφύλλι στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-2, γράφοντας το «3/3» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Ο Παναθηναϊκός «ταξίδεψε» στην Μπολόνια με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, λόγω του τραυματισμού του Ρισόν Χολμς, είδε τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο να σφίγγουν τα δόντια και να αγωνίζονται με ελαφρά διαστρέμματα στο δεξί πόδι, ενώ από εχθές είχε… χάσει και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, συν τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.

«Πληγωμένος» και χωρίς λύσεις από τον πάγκο, ο επτάστερος κόλλησε στον αμυντικό… βάλτο της καλά διαβασμένης Βίρτους και χωρίς μακρινό σουτ (4/21 τρίποντα) και ριμπάουντ (28 έναντι 39) έχασε με το… καλησπέρα την επαφή, για να δει στην τρίτη περίοδο τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές, μετά από διαμαρτυρίες του Τούρκου τεχνικού για αντιαθλητικό που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν και να σηκώσει πρόωρα… λευκή πετσέτα.

Ο Κέντρικ Ναν ξεχώρισε από την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού με 19 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς και 14 ο Τσέντι Όσμαν.

Από την Βίρτους που κυριάρχησε και στο κομμάτι της δημιουργίας (22ασ.) και μέτρησε 10 κλεψίματα, έλαμψε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 22 πόντους, ενώ με 15 τελείωσε τον αγώνα ο Μάθιου Μόργκαν και 14 ο Άλεν Σμάιλαγκιτς. Ωστόσο, αυτός που κέρδισε τον τίτλο του MVP ήταν ο Αλεσάντρο Παγιόλα με την all around εμφάνιση του (7π. με 2/3τρ., 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75

Αποτελέσματα – 6η αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Πέμπτη 23/10

Βιλερμπάν-Dubai Basketball 85-79

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό 85-77

Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις 73-88

Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια 100-103

Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια 90-72

Παρασκευή 24/10

Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε 69-79

Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός 92-75

21:30 Παρτίζαν-Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1

Ζάλγκιρις 4-2

Ερυθρός Αστέρας 4-2

Βίρτους Μπολόνια 4-2

Παναθηναϊκός 4-2

Παρί 3-2

Ολυμπιακός 3-2

Παρτίζαν 3-2

Μονακό 3-3

Φενέρμπαχτσε 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

Μπαρτσελόνα 3-3

Βαλένθια 3-3

Dubai Basketball 3-3

Μπάγερν Μονάχου 2-3

Αρμάνι Μιλάνο 2-4

Βιλερμπάν 2-4

Μακάμπι 2-4

Αναντολού Εφές 2-4

Μπασκόνια 0-6

Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)

Τρίτη 28/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν

21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι

21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball

21:45 Παρί-Αναντολού Εφές

22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν

21:15 Ολυμπιακός-Μονακό

