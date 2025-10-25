search
ΕΛΛΑΔΑ

25.10.2025 10:42

Καλλιθέα: Η στιγμή που ο 50χρονος χαρακώνει ΙΧ με μαχαίρι, πριν επιτεθεί σε αστυνομικούς (Video)

25.10.2025 10:42
kallithea_main

Τη δράση του 50χρονου που χαράσσει με μαχαίρι σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Καλλιθέα, πριν επιτεθεί στους αστυνομικούς, φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη ΕΡΤ.

Πρόκειται για την αρχή του αιματηρού επεισοδίου που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη συμβολή της λεωφόρου Θησέως με την οδό Σπάρτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος -ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ– προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, όταν τον εντόπισαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Κατά την προσπάθεια ελέγχου, ο 50χρονος επιτέθηκε με το μαχαίρι που κρατούσε στον έναν από τους δύο αστυνομικούς, τραυματίζοντάς τον στον αριστερό βραχιόνα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής «ο έτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης». Πυροβόλησε τον 50χρονο στο δεξιό πόδι για να τον ακινητοποιήσει.

Στους τραυματίες παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες, με εφαρμογή τουρνικέ, και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο 50χρονος στο Λαϊκό Νοσοκομείο· αμφότεροι είναι εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αθηνών, που διερευνά πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν η επίθεση σε βάρος του αστυνομικού και η βολή ακινητοποίησης στη Θησέως.

Αττική: Aντιπλημμυρική θωράκιση από τον Κηφισό μέχρι τα «κρυφά» μικρορέματα

Αεροδρόμια: Όλες οι αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – Εκσυγχρονισμός και προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού

Τα ξημερώματα της Κυριακής γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω – Οι ώρες κοινής ησυχίας

1 / 3