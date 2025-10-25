Κρήτη: Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του

Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, το απόγευμα του Σαββάτου (25/10).

Το δυστύχημα συνέβη στην Κίσσαμο Χανίων, στον δρόμο από το Καστέλλι προς το λιμάνι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, 29χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο συμβάν δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης:

Δούκας για τη 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι: «Προχωράνε άμεσα οι διαδικασίες – Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

Καλλιθέα: «Θα σας σκοτώσω όλους», έλεγε ο 50χρονος – Το νέο video – ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας

Άγνωστος Στρατιώτης: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν», διαμηνύουν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών