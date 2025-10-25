search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

25.10.2025 19:22

Κρήτη: Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του

25.10.2025 19:22
Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, το απόγευμα του Σαββάτου (25/10).

Το δυστύχημα συνέβη στην Κίσσαμο Χανίων, στον δρόμο από το Καστέλλι προς το λιμάνι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, 29χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο συμβάν δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

