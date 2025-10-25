Δούκας για τη 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι: «Προχωράνε άμεσα οι διαδικασίες – Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος σχετικά με το μπαρ στο οποίο κατανάλωσε ποτά η 16χρονη που πέθανε το περασμένο Σάββατο στο Γκάζι από κατανάλωση αλκοόλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Όπως προσθέτει, η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι οι όλες αρμόδιες Αρχές θα πράξουν ανάλογα, λόγω και της σοβαρότητας του ζητήματος.

Στην ανακοίνωσή ο δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει:

Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα.

