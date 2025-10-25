search
25.10.2025 20:02

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση

25.10.2025 20:02
opekepe new

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο ανακριτή ένας από τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για κατηγορούμενο ο οποίος φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους, ενώ απομένουν οι απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.

Στο μεταξύ, αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τον λογιστή ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων που εντόπισαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του 54χρονου λογιστή, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ως συνεργαζόμενος με υποβοηθητικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του. Πλέον ο κατηγορούμενος διώκεται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Η αλλαγή της κατηγορίας για τον 54χρονο, ήρθε καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν προϊόντα γνωστών οίκων ειδών πολυτελείας, όπως ρολόγια, τσάντες κλπ, ευρήματα που κατά τους εισαγγελείς καταδεικνύουν ενεργή και κομβικής σημασίας εμπλοκή του κατηγορούμενου στην λειτουργία της οργάνωσης.

Κατά την απολογία του την ερχόμενη Δευτέρα, ο κατηγορούμενος θα δώσει εξηγήσεις για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, ενώ πρέπει να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.

Κρήτη: Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του

Δούκας για τη 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι: «Προχωράνε άμεσα οι διαδικασίες – Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

Καλλιθέα: «Θα σας σκοτώσω όλους», έλεγε ο 50χρονος – Το νέο video – ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας

