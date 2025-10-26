Ρεάλ-Μπαρτσελόνα: Ώρα clasico στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» θα στραφούν σήμερα το απόγευμα (26/10, 17:15 ώρα Ελλάδας) τα βλέμματα των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, αφού η μεγάλη αναμέτρηση της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα «μαγνητίζει» το ενδιαφέρον.

Ενα από τα σπουδαιότερα ζευγάρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δύο σύλλογοι με εκατομμύρια φίλους όπου Γης, δύο ομάδες με μερικά από τα πιο λαμπρά αστέρια του αθλήματος, υπόσχονται έντονες συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα, σε ένα ματς που -εκτός όλων των άλλων- αποτελεί και ντέρμπι κορυφής στη La Liga.

Ο νικητής του clasico θα αποκτήσει βαθμολογικό και ψυχολογικό προβάδισμα για τη συνέχεια, που προβλέπεται μακρά, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο φυσικά και στο Champions League.

Το ντέρμπι βρίσκει τη «βασίλισσα» να προπορεύεται στην κατάταξη, με διαφορά δύο βαθμών από τους Καταλανούς.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε clasico (έχει βεβαίως εμπειρίες ως παίκτης της Ρεάλ), μετράει 8 νίκες σε 9 αγώνες στο φετινό ισπανικό πρωτάθλημα και συνολικά 11/12 σε όλες τις διοργανώσεις, όμως αυτό το ένα παιχνίδι που δεν κέρδισε παραμένει… αγκάθι στα πλευρά της: η συντριβή (5-2) από την Ατλέτικο έθεσε ξανά εν αμφιβόλω την ετοιμότητα ανταπόκρισης των «μερένγκες» σε ντέρμπι υψηλής έντασης και απαιτήσεων.

Οι τέσσερις περσινές ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια από την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιούνται εύκολα, έστω κι αν η φετινή Ρεάλ είναι αλλαγμένη, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αγωνιστικής φιλοσοφίας. Η νίκη της Τετάρτης (22/10) επί της Γιουβέντους (1-0) στο Champions League ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να δώσει ώθηση στους Μαδριλένους, όμως το clasico είναι διαφορετική υπόθεση…

Από την πλευρά τους, οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν στη σεζόν με στόχο να συνεχίσουν από εκεί που… σταμάτησαν στην περσινή ονειρική χρονιά τους, όταν κατέκτησαν όλους τους διαθέσιμους εγχώριους τίτλους, αλλά μέχρι τώρα τους λείπει η σταθερότητα. Κάτι οι πολλοί και συχνοί τραυματισμοί, κάτι η καλύτερη προετοιμασία των αντιπάλων στην προωθημένη αμυντική γραμμή και το τεχνητό οφσάιντ του Χάνσι Φλικ, κάτι η διαφαινόμενη έλλειψη ενέργειας, που είναι απαραίτητη για το ασφυκτικό πρέσινγκ που εφαρμόζει, η Μπαρτσελόνα έχει παρουσιάσει αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, που της έχουν στοιχίσει ως τώρα δύο «στραβοπατήματα» στη La Liga: μία ισοπαλία με τη Ράγιο Βαγεκάνο (σε ματς που θα μπορούσε κάλλιστα να το χάσει) και μία «βαριά» ήττα (4-1) από τη Σεβίλη. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι Καταλανοί χρειάστηκαν ένα γκολ του Αραούχο στις καθυστερήσεις για να νικήσουν (2-1) την Τζιρόνα, όμως το 6-1 επί του Ολυμπιακού την Τρίτη (21/10) τους… έφτιαξε τη διάθεση ενόψει «Μπερναμπέου».

Οι δύο ομάδες έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς φέτος, η Ρεάλ στην άμυνα και η Μπαρτσελόνα στην επίθεση, αλλά τα προβλήματα για τους δύο προπονητές μειώνονται. Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα έχει τον Ρούντιγκερ και -πιθανότατα- τον Αλάμπα, επιστρέφει όμως ο Χάουσεν και αναμένεται να είναι διαθέσιμοι οι Αλεξάντερ-Αρνολντ και Καρβαχάλ, η ταυτόχρονη απουσία των οποίων είχε δημιουργήσει μεγάλο κενό στη δεξιά πλευρά. Ο Χάνσι Φλικ θα έχει -εκτός απροόπτου- κανονικά στη διάθεσή του τον Ραφίνια και τον Φεράν Τόρες (ο τελευταίος ήταν και στην αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε), ενώ ο Ντάνι Ολμο κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Σίγουρα εκτός είναι για τους «μπλαουγκράνα» ο Λεβαντόφσκι, ο χειρουργημένος Γκάβι και ο βασικός τερματοφύλακας, Ζοάν Γκαρσία.

