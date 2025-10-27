search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

27.10.2025 14:29

Γερμανία: Δεν τη βγάζει την τετραετία ο Μερτς, πιστεύουν οι Γερμανοί

friedrich_merz_new_123

Μόλις το 32% των Γερμανών, δηλαδή λιγότεροι από ένας στους τρεις ψηφοφόρους, αναμένει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελάριου Μερτς (CDU/CSU με Σοσιαλδημοκράτες ή GroKo, στη γερμανική πολιτική αργκώ) θα ολοκληρώσει την τετραετία το 2029, γράφει η συντηρητική εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων INSA για λογαριασμό της γερμανικής εφημερίδας, και αναμεταδίδει η Deutsche Welle, σχεδόν οι μισοί Γερμανοί (49%) αναμένουν πρόωρη κατάρρευση της συγκυβέρνησης στο Βερολίνο. Την ίδια στιγμή το 66% των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένο από το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ποσοστό ρεκόρ και τρεις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο συγκριτικά με τις 10 Οκτωβρίου. Μόλις ένα 25% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από την κυβέρνηση Μερτς.

Με τις δηλώσεις του για «φανερό πρόβλημα στο αστικό τοπίο» εξαιτίας της μετανάστευσης ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πυροδότησε έντονη δημόσια συζήτηση, χωρίς όμως να αποκομίσει, όπως όλα δείχνουν, πολιτικά οφέλη το συντηρητικό στρατόπεδο. Μόλις το 21% των ερωτηθέντων διακρίνει ένα πιθανό πλεονέκτημα για τηΧριστιανική Ένωση (CDU/CSU), την ώρα που το 33% θεωρεί ότι οι δηλώσεις είναι πιο πιθανό ακόμα και να βλάψουν Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές (CSU).

Ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων των συντηρητικών η υποστήριξη για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του καγκελαρίου είναι περιορισμένη. Το 26% των ψηφοφόρων της Χριστιανικής Ένωσης θεωρεί ότι οι δηλώσεις θα μπορούσαν να ωφελήσουν το κόμμα, η πλειοψηφία του 54% πιστεύει ότι η συζήτηση δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Το 14% μάλιστα αναμένει ότι θα αποδειχθεί επιζήμια για τους συντηρητικούς.

Ο επικεφαλής του ινστιτούτου INSA, Χέρμαν Μπίνκερτ, συνοψίζει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης μιλώντας στην εφημερίδα Bild: «Η πλειοψηφία των Γερμανών είναι δυσαρεστημένη με τον συνασπισμό Χριστιανοδημοκρατών, Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD), αναμένει ότι η κυβέρνηση θα διαλυθεί πριν το τέλος της τετρατίας και δεν θεωρεί ότι η αμφιλεγόμενη δήλωση για το αστικό τοπίο θα ενισχύσει το συντηρητικό στρατόπεδο». Ο Μπίνκερτ καταλήγει λέγοντας ότι «η Χριστιανική Ένωση και οι Σοσιαλδημοκράτες απομακρύνονται από τους πολίτες, ακόμα και από εκείνους που θα τους ψήφιζαν ακόμα και σήμερα».

