ΚΟΣΜΟΣ

27.10.2025 00:16

Γερμανία: Το Μόναχο θα διεκδικήσει την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων

27.10.2025 00:16
olymbic_games

Το Μόναχο θα επιδιώξει να είναι υποψήφιο για την διοργάνωση των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 2044, αποφάσισαν οι δημότες της βαυαρικής πρωτεύουσας σε σημερινό δημοψήφισμα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ, το 63% των ψηφισάντων τάχθηκε υπέρ της διεκδίκησης των Αγώνων, ωστόσο είναι τελικά η Γερμανική Ομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων που θα αποφασίσει ποια υποψηφιότητα θα προταθεί στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Εκτός από το Μόναχο, ενδιαφέρον έχουν ήδη εκφράσει το Βερολίνο, το Αμβούργο και η περιοχή Ρήνου – Ρουρ με την Κολωνία ως πιθανότερη έδρα.

Η Γερμανική Ομοσπονδία αναμένεται να αποφασίσει τον Σεπτέμβριο του 2026. Σε διεθνές επίπεδο, μέχρι τώρα έχει υποβάλει επίσημη αίτηση το Κατάρ για την Ντόχα και ενδιαφέρον έχει εκφράσει η Ινδία, η οποία θεωρείται, σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, το ισχυρότερο φαβορί.

Αντιθέτως πιστεύεται ότι έχουν περιοριστεί οι πιθανότητες της Ινδονησίας, μετά την άρνηση της κυβέρνησης να χορηγήσει βίζα σε ισραηλινούς αθλητές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Στις πόλεις που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της διοργάνωσης συγκαταλέγονται ακόμη η Μαδρίτη, η Κωνσταντινούπολη και το Κέιπ Τάουν.

Στο σημερινό δημοψήφισμα του Μονάχου η συμμετοχή έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ για δημοψήφισμα του 40% και το αποτέλεσμα θεωρείται νομικά δεσμευτικό για τον δήμο.

