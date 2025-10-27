search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 17:31
27.10.2025 13:16

ΗΠΑ: Άνδρας με στολή Ναζί συνελήφθη για επίθεση σε γυναίκα έξω από μπαρ στη Τζόρτζια (photos/videos)

georgia_nazi_2710_1920-1080_new

Ένας άνδρας, ντυμένος με στολή αξιωματικού των Ναζί συνελήφθη στην πόλη Άθενς της Τζόρτζια, αφού φέρεται να ενεπλάκη σε καβγά με μια γυναίκα έξω από ένα μπαρ.

Ο Κένεθ Μόργκαν, 33 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά επίθεση και απλή σωματική βλάβη, σύμφωνα με το κανάλι WTOC.

Όπως αναφέρει η Independent, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας άνδρας έξω από ένα μπαρ στην Άθενς, ντυμένος με στολή αξιωματικού των Ναζί. Μια γυναίκα του φωνάζει και προσπαθεί να τον σπρώξει μακριά από την είσοδο του μπαρ. Περαστικοί σταματούν, κοιτούν και επιπλήττουν τον άνδρα.

«Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, δεν φοράς τέτοια σ*****», ακούγεται να λέει η γυναίκα στο βίντεο, καθώς τον σπρώχνει μακριά από την πόρτα.

Ο Μπράις Φάουλερ, γενικός διευθυντής του Cutter’s Pub, όπου συνέβη το περιστατικό, δήλωσε στην εφημερίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια The Red & Black ότι ο άνδρας με τη στολή των Ναζί δεν του επιτράπηκε ποτέ να εισέλθει στο μπαρ.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Πάτρικ Ντεπάολο, δήλωσε στη New York Post ότι χάρηκε που ο Μόργκαν συνελήφθη, αλλά απογοητεύτηκε που η κατάσταση κλιμακώθηκε σε βία.

«Νόμιζε ότι ήταν αστείο, κανείς άλλος δεν το θεώρησε αστείο. Είμαι απλώς χαρούμενος που όλοι είναι ασφαλείς, ξέρω ότι η γυναίκα τραυματίστηκε, αλλά πιστεύω πως είναι καλά. Ο τύπος συνελήφθη, και αυτό είναι καλό. Μακάρι οι άνθρωποι να μην κάνουν τέτοια πράγματα, και λυπάμαι που η κατάσταση ξέφυγε», είπε.

Κάποια στιγμή, ο άνδρας φαίνεται να εμπλέκεται σε καβγά με μια γυναίκα, αν και στο βίντεο δεν είναι σαφές πώς ξεκίνησε ο καυγάς πέρα από την απόφασή του να φορέσει τη στολή των Ναζί. Φαίνεται στο βίντεο ότι ο άνδρας χτυπά μια γυναίκα στο πρόσωπο με μια γυάλινη κανάτα. Το βίντεο τελειώνει ενώ οι παρευρισκόμενοι επεμβαίνουν.

Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, η Γκρέις Λανγκ, δήλωσε στην Red & Black ότι υπέστη κάταγμα στη μύτη από την επίθεση.

Η Λανγκ είπε στην εφημερίδα ότι βρισκόταν στο μπαρ με μια εβραία φίλη της και είδε τον Μόργκαν να φωνάζει σε δύο γυναίκες που διαμαρτύρονταν για τη στολή του. Είπε ότι μπήκε ανάμεσά τους και προσπάθησε να του αφαιρέσει το περιβραχιόνιο με τη σβάστικα.

Αυτό, είπε, προκάλεσε τον καβγά που οδήγησε στο να τη χτυπήσει ο Μόργκαν με την κανάτα.

Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια επιβεβαίωσε σε δήλωσή του στο WTOC ότι το προσωπικό υποστήριξης έχει επικοινωνήσει με τη Λανγκ και άλλους φοιτητές που ήταν παρόντες στο περιστατικό.

Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Μόργκαν δεν είναι φοιτητής και δεν έχει καμία σχέση με το ίδρυμα.

«Οι πράξεις του, που καταγράφηκαν σε βίντεο, είναι αποτρόπαιες, και είμαστε ευγνώμονες στους αστυνομικούς της κομητείας Athens-Clarke που τον συνέλαβαν γρήγορα», ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Ο Μόργκαν κρατείται με εγγύηση 1.500 δολαρίων για την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για βαριά επίθεση, για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα εγγύησης.

