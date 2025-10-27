Μηνύματα της κυβέρνησης προς πάσα κατεύθυνση ενόψει 28ης Οκτωβρίου: Ο νόμος θα εφαρμοστεί, δεν θα εξαιρείται κανείς

Με τις… ανησυχίες της κυβέρνησης για επεισοδιακή 28η Οκτωβρίου να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έστειλε «μηνύματα» προς όλες τις κατευθύνσεις, τονίζοντας ότι σε περιπτώσεις παραβατικότητας ο νόμος θα εφαρμοστεί.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε τέτοιες ημέρες διχασμού: της πάνω και της κάτω πλατείας, των αγανακτισμένων, εκείνων που φώναζαν “προδότες και γερμανοτσολιάδες” και οι πρωταγωνιστές της πάνω και της κάτω πλατείας, από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά συγκυβέρνησαν και φόρτωσαν στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια, φωτογραφικές διατάξεις σε ποινικό κώδικα και όχι μόνο, δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους και την πιο δύσκολη περίοδο για τη χώρα».

Ωστόσο, τόνισε ότι «η Ελληνική Αστυνομία και η διάθεση του κράτους το 2025 δεν έχει καμία σχέση, ούτε με το 2008 ούτε με το 2012 ούτε με το 2014 (σ.σ. θα μπορούσε να εκληφθεί και ως αιχμή για την κυβέρνηση Καραμανλή…). Ο νόμος είναι πάνω από όλους και από όλα. Έχουμε αυστηροποιήσει τον Ποινικό Κώδικα. Πλέον προβλέπονται σοβαρότατες φυλακίσεις με την πραγματική έννοια του όρου, ακόμη και για πλημμελήματα. Κάθε άνθρωπος, ο οποίος στρέφεται εναντίον συνανθρώπου του, με πράξεις βίας ή και απειλές, απειλεί τον ίδιο ή την οικογένειά του, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει το θύμα, πρέπει να οδηγείται στις αρχές, στη Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη να αποφασίσει. Πλέον δεν υπάρχουν τα “παραθυράκια” που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια».

Μάλιστα, κάνοντας ειδική αναφορά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει λέξη προς λέξη η συγκεκριμένη τροπολογία, που έγινε νόμος του κράτους. […] Η αστυνομία στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα το δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Πάντοτε, με τις προτεραιότητες που θέτει η Αστυνομία, δηλαδή με την κλιμάκωση που η ίδια θεωρεί, ότι πρέπει να έχει στις ενέργειές της, ούτως ώστε να αποφευχθούν και ενέργειες προβοκάτσιας. Όμως είμαι σαφής, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. […] Δεν θα εξαιρείται κανείς. Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό μνημείο: συλλαλητήρια, οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την αστυνομία».

