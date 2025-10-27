Ο «διακεκριμένος αστυνομικός», ο «όμορφος θείος» και ο «καθηγητής»: Πώς στήθηκε η μεγαλύτερη ψηφιακή παγίδα εκβιασμού της ιταλικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ

Μια ομάδα Ιταλών χάκερ έστησε παράνομη πλατφόρμα με χιλιάδες απόρρητα δεδομένα, μετατρέποντάς την σε μέσο εκβιασμού και πολιτικού ελέγχου.

Οι Ιταλοί χάκερ δημιούργησαν μια παράνομη πλατφόρμα, την Beyond, που συγκέντρωνε εκατοντάδες χιλιάδες ευαίσθητα δεδομένα από κρατικές βάσεις, τραπεζικά συστήματα και πηγές του dark web. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν φακέλους με επιβαρυντικό ή εκβιάσιμο υλικό για πολιτικούς, επιχειρηματίες και πρόσωπα εξουσίας, τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για πίεση, εκβιασμό ή εξυπηρέτηση συμφερόντων.

Πίσω από την επιχείρηση βρισκόταν η εταιρεία Equalize, η οποία παρουσιαζόταν ως εταιρεία διαχείρισης κινδύνου και εταιρικής ευφυΐας, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούσε ως βιτρίνα για την παράνομη δραστηριότητα.

Η πλατφόρμα Beyond σχεδιάστηκε για να επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε προσωπικούς φακέλους με το πάτημα ενός κουμπιού, όπως αναφέρει το Politico.

Τα «μεγάλα κεφάλια» του κυκλώματος

Η δράση της ομάδας αποκαλύφθηκε το 2022, όταν οι αρχές εντόπισαν τυχαία τον πρώην αστυνομικό Καρμίνο Γκάλο να συναντάται με μαφιόζο, και από την παρακολούθηση προέκυψαν στοιχεία για το δίκτυο. Ο Γκάλο είχε διακριθεί στο παρελθόν σε μεγάλες υποθέσεις, όπως η δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι και η απαγωγή της Αλεσάντρα Σγκαρέλλα, αλλά παράλληλα είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα για κατάχρηση εξουσίας. Κατά την αποχώρησή του από την αστυνομία το 2018, πήρε μαζί του διαβαθμισμένο υλικό και το χρησιμοποίησε για ιδιωτικούς σκοπούς.

Photo: YouTube

Ο Γκάλο συνίδρυσε την Equalize το 2019 μαζί με τον Ενρίκο Πατσάλι, έναν γνωστό επιχειρηματία με το παρατσούκλι «ο όμορφος θείος», με πολιτικές διασυνδέσεις και ισχυρή παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο του Μιλάνου. Ο Πατσάλι διατηρούσε σχέσεις με στελέχη της δεξιάς, όπως τον πρόεδρο της Λομβαρδίας Αττίλιο Φοντάνα, και συναντούσε πελάτες σε πολυτελή αυτοκίνητα με κρατικά φώτα. Από το 2019 είχε το 95% της Equalize και χρησιμοποιούσε την επιρροή του για να φέρνει πελάτες υψηλού προφίλ, όπως οι Barilla, Heineken, Eni, διεθνείς δικηγορικές εταιρείες και τράπεζες.

Τα ποσά που πλήρωναν οι πελάτες διέφεραν: από 3.000 ευρώ για απλές έρευνες μέχρι και 377.000 ευρώ από την Eni για την υποστήριξη σε νομικές υποθέσεις. Οι εταιρείες δηλώνουν άγνοια για την παράνομη φύση των μεθόδων που χρησιμοποιούσε η Equalize.

Το τεχνικό κομμάτι της πλατφόρμας ανέλαβε ο Σαμουέλε Καλαμούτσι, με το ψευδώνυμο ο «καθηγητής».

Πρώην λιθοξόος, μεταπήδησε στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και ισχυριζόταν πως είχε εργαστεί για την Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και τις μυστικές υπηρεσίες. Διατηρούσε την εταιρεία Mercury Advisor, η οποία συστεγαζόταν με την Equalize. Ο Καλαμούτσι καθοδηγούσε ομάδα 30-40 χάκερ, τους οποίους αποκαλούσε «τα παιδιά». Αγόραζαν δεδομένα από το dark web, αξιοποιούσαν κρατικές συμβάσεις πληροφορικής για πρόσβαση σε συστήματα και συγκέντρωσαν έως και 800.000 φακέλους.

Η πλατφόρμα Beyond δημιουργήθηκε για να πωλείται μέσω συνδρομής σε μεγάλες εταιρείες όπως η Dentons, η Deloitte, η EY και η KPMG. Η Dentons δεν σχολίασε, η Deloitte και η EY δεν απάντησαν, ενώ η KPMG Βελγίου δήλωσε πως δεν έχει στοιχεία για συνεργασία με την πλατφόρμα.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι ισραηλινοί πράκτορες

Η ομάδα είχε δεσμούς και με υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Καλαμούτσι φέρεται να είπε σε συνεργάτη πως η σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες ήταν απαραίτητη για να συνεχίσουν ανενόχλητοι. Οι πράκτορες βοηθούσαν σε έρευνες, παρείχαν κάλυψη και εξοπλισμό, ενώ κάποια από τα κομπιούτερ της Equalize είχαν παραδοθεί από την ιταλική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών. Ορισμένα μέλη του δικτύου είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με τις υπηρεσίες ή είχαν πρωταγωνιστήσει σε συλλήψεις τρομοκρατών.

Η ομάδα ανέλαβε και διεθνείς αποστολές. Το 2023, ισραηλινοί πράκτορες ανέθεσαν στην Equalize έργο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την ιχνηλάτηση κεφαλαίων που κατέληγαν στη ρωσική παραστρατιωτική ομάδα Wagner. Σε αντάλλαγμα, προσφέρθηκαν να δώσουν πληροφορίες για το λαθρεμπόριο ιρανικού φυσικού αερίου μέσω Ιταλίας, που ενδεχομένως ενδιέφερε την Eni.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το επιχειρησιακό πλάνο της Equalize ήταν να δημιουργήσει μια μόνιμη, ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής και εκμετάλλευσης ευαίσθητων δεδομένων, με προοπτική μακροχρόνιας χρήσης για πολιτικά ή οικονομικά οφέλη. Στις εκλογές του 2023 για την προεδρία της Λομβαρδίας, ο Πατσάλι παρήγγειλε φάκελο για στενό συνεργάτη της υποψήφιας Λετίτσια Μοράτι, αντίπαλης του εκλεκτού του, Αττίλιο Φοντάνα.

Οι συλλήψεις και το σοκ στην Ιταλία

Τον Οκτώβριο του 2024, τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ο Γκάλο και ο Καλαμούτσι, τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό και άλλα 60 τέθηκαν υπό διερεύνηση. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική συνωμοσία, παραβίαση απορρήτου, διαφθορά και κατάχρηση κρατικών πληροφοριών.

Ο Γκάλο πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2025, έξι μήνες μετά την έναρξη της έρευνας. Η εισαγγελία παρήγγειλε τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο παρέμβασης, παρότι δεν βρέθηκαν ίχνη τραυματισμού ή ένεσης.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ταγιάνι την χαρακτήρισε «απαράδεκτη», ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Πιαντεντόζι δήλωσε πως τέτοιες ενέργειες αλλοιώνουν τους κανόνες της δημοκρατίας. Ο Ματέο Ρέντσι δήλωσε πως η Equalize είχε στενές σχέσεις με τη Δεξιά και πως η δράση της εγείρει σοβαρούς κινδύνους. Ο ίδιος ζητά αποζημίωση ως πολιτικός ενάγων.

Παρά τη διάλυση της Equalize τον Μάρτιο του 2025, πολλά παραμένουν αδιευκρίνιστα: οι ακριβείς δεσμοί με τις μυστικές υπηρεσίες, ο βαθμός εμπλοκής των πελατών και η πλήρης έκταση των παραβιάσεων. Τα αστυνομικά έγγραφα είναι λογοκριμένα και οι καταθέσεις σε κοινοβουλευτικές επιτροπές παραμένουν απόρρητες.

Η υπόθεση θεωρείται μοναδική σε κλίμακα, αλλά εντάσσεται σε ιστορική συνέχεια πολιτικής παρακολούθησης στην Ιταλία. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, τέτοιες πρακτικές έχουν διαβρώσει τη δημοκρατία, υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και ενισχύσει την πεποίθηση πως η αλήθεια στην Ιταλία είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί.

